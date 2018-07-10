11:45
10 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
26°C
27°C 19°C
  • середа
    27°C 22°C
  • четвер
    27°C 19°C
  • п'ятниця
    25°C 18°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Вату бомбить від "небезпечних" хорватів. Любовне кіно від патріарха
Вєсті Кремля
23:55, 9 липня
Вєсті.UA. Сварки Ляшка та Лещенка. Надприродні здібності Барни
Вєсті.UA
22:09, 9 липня
Ваша фірма вже не ваша: як працюють брудні реєстратори і чи можна покласти їхнім махінаціям край
ЦРУ
09:03, 6 липня
Депутатська шизофренія: чому нардепи хочуть "вбити" інтернет в Україні
Підсумки дна
11:00, сьогодні
Згадати Все. Пан+Пані: перша газета "про це"
Згадати все
22:57, 6 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини України

Російські силовики змусили затриманого українського юриста відмовитись від адвоката

1706 Читать новость на русском
Ігор Кияшко
Ігор Кияшко / Соцмережі

Затриманого у Росії юриста з Полтавщини Ігоря Кияшка змусили відмовитись від адвоката під тиском силовиків.

Про це повідомила його дружина Марина Кияшко, пише "Радіо Свобода". 

Читайте також:  Бути сестрою Олега Сенцова – це пекло, – сестра режисера

Вона підозрює, що її чоловіка хочуть схилити до підписання зізнання у шпигунстві.

Поки що цю ситуацію не коментувала ані російська, ані українська влада. Хоча минулого тижня Національна асоціація адвокатів України заявила, що ФСБ Росії не допускає до українця захисника.

За що затримали Ігоря Кияшка в РФ? Юриста з Полтавщині затримали в Нижньому Новгороді у квітні 2018 року. Російські слідчі звинуватили його в шпигунстві та спробі контрабанди деталей військових літаків. Сам Кияшко усі звинувачення заперечує. Його дружина пояснила, що він поїхав до російського міста по ліки для трирічного сина, в якого стався рецидив золотистого стафілокока. Саме у Нижньому Новгороді розташований фармацевтичний завод, який випускає потрібний препарат. 

Теги: Новини України Новини Росії Україна – Росія Українці в полоні РФ
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Як і чому Україна стала причиною скандалу на Чемпіонаті світу з футболу у Росії
9 липня, 21:01 Як і чому Україна стала причиною скандалу на Чемпіонаті світу з футболу у Росії
Ігор Саджениця 4580
Пиво випередило вино: цікава статистика Instagram
6 липня, 10:00 Пиво випередило вино: цікава статистика Instagram
735
Новий рівень автобізнесу в Україні: відкриття центрів Jaguar Land Rover
9 липня, 16:00 Новий рівень автобізнесу в Україні: відкриття центрів Jaguar Land Rover
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук