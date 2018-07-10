Російські силовики змусили затриманого українського юриста відмовитись від адвоката

Затриманого у Росії юриста з Полтавщини Ігоря Кияшка змусили відмовитись від адвоката під тиском силовиків.

Про це повідомила його дружина Марина Кияшко, пише "Радіо Свобода".

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Вона підозрює, що її чоловіка хочуть схилити до підписання зізнання у шпигунстві.

Поки що цю ситуацію не коментувала ані російська, ані українська влада. Хоча минулого тижня Національна асоціація адвокатів України заявила, що ФСБ Росії не допускає до українця захисника.

За що затримали Ігоря Кияшка в РФ? Юриста з Полтавщині затримали в Нижньому Новгороді у квітні 2018 року. Російські слідчі звинуватили його в шпигунстві та спробі контрабанди деталей військових літаків. Сам Кияшко усі звинувачення заперечує. Його дружина пояснила, що він поїхав до російського міста по ліки для трирічного сина, в якого стався рецидив золотистого стафілокока. Саме у Нижньому Новгороді розташований фармацевтичний завод, який випускає потрібний препарат.