Российские силовики заставили задержанного украинского юриста отказаться от адвоката

Задержанного в России юриста с Полтавщины Игоря Кияшко заставили отказаться от адвоката под давлением силовиков.

Об этом сообщила его жена Марина Кияшко, пишет "Радио Свобода".

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Она подозревает, что ее мужа хотят склонить к подписанию признания в шпионаже.

Пока что эту ситуацию не комментировала ни российская, ни украинская власть. Хотя на прошлой неделе Национальная ассоциация адвокатов Украины заявила, что ФСБ России не допускает к украинцу защитника.

За что задержали Игоря Кияшко в РФ? Юриста с Полтавщины задержали в Нижнем Новгороде в апреле 2018 года. Российские следователи обвинили его в шпионаже и попытке контрабанды деталей военных самолетов. Сам Кияшко все обвинения отрицает. Его жена пояснила, что он поехал в российский город за лекарствами для трехлетнего сына, у которого случился рецидив золотистого стафилококка. Именно в Нижнем Новгороде расположен фармацевтический завод, который выпускает нужный препарат.