Быть сестрой Олега Сенцова – это ад, – сестра режиссера

Сестра украинского режиссера Олега Сенцова Наталья Каплан рассказала подробности встречи с братом, которая недавно состоялась в российской колонии. В частности, объяснила, почему стало так трудно быть родственницей пленника Кремля.

В своем Facebook она отметила, что, учитывая сложный процесс над братом жизнь самой женщины проходит мимо.

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Мне очень не хватает личного пространства в моей жизни. Сейчас я живу жизнью Олега и, честно, я за*балась. Моя жизнь проходит мимо, и меня это угнетает. Честно, быть сестрой Олега Сенцова – это ад. Вроде, сама по себе я ничего не стою", – написала Каплан.



Она рассказала, что сейчас снимает двухкомнатную квартиру в Киеве, хотя она могла себе позволить гораздо больше.

Финансово я потеряла много. У меня была нормальная зарплата в Москве, я могла себе многое позволить. Сейчас этого нет. Накопления пошли в самом начале ареста, когда шума еще не было, а деньги на адвокатов и борьбу уже были нужны. Сейчас я живу в центре Киева в "двушке". Мне просто повезло, что я снимаю ее за копейки. Машины нет, в отпуске не была 5 лет. Время от времени влезаю в долги,

– поделилась женщина.

Но несмотря на внутреннее отчаяние, внешняя борьба продолжается. Наталья Каплан заверила, что Олег Сенцов живой и продолжает голодовку.



"Он борется, хотя ему это очень трудно, он истощен. Интересно, где он берет столько сил, ответа у меня нет. Для многих он герой и что-то вроде идола. Это печально. Он просто человек", – сказала сестра режиссера.



Однако отметила, что Сенцов действительно ведет борьбу не только за себя. Так, голодание длится уже 51-й день.

Вот представьте, человек реально борется за справедливость и хочет, чтобы освободили всех политзаключенных. Вы можете в это не верить – дело ваше. Но именно поэтому он просит не приезжать к нему, а направить силы на других,

– заверила Каплан.

Она добавила, что нет фото или видео Олега. Потому что перед свиданием отбирают все гаджеты и заставляют подписать бумагу, что аудио и/или видеосъемка наказывается лишением свободы.

За что в России осудили Олега Сенцова?Украинского режиссера задержали на территории оккупированного Крыма 11 мая 2014 года. Его обвинили в подготовке теракта в Крыму во время незаконной аннексии полуострова РФ. Позже режиссера обвинили в хранении оружия и взрывчатки. В августе 2015 года российский суд приговорил Сенцова к 20 годам заключения в колонии строгого режима в городе Лабытнанги. С 16 мая 2018 года Сенцов голодает с требованием освободить всех украинских политзаключенных, удерживаемых в России и в оккупированном Крыму.