Бути сестрою Олега Сенцова – це пекло, – сестра режисера

Сестра українського режисера Олега Сенцова Наталія Каплан розповіла подробиці зустрічі із братом, яка нещодавно відбулась в російській колонії. Зокрема, пояснила, чому стало так важко бути родичкою бранця Кремля.

У своєму Facebook вона зазначила, що з огляду на складний процес над братом життя самої жінки проходить повз неї.

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Мені вкрай не вистачає особистого простору у моєму житті. Зараз я живу життям Олега і, чесно, я за*балась. Моє життя проходить повз, і мене це пригнічує. Чесно, бути сестрою Олега Сенцова – це пекло. Начебто, сама по собі я нічого не варта", – написала Каплан.

Вона розповіла, що зараз винаймає двокімнатну квартиру у Києві, хоча раніше вона могла собі дозволити набагато більше.

Фінансово я втратила багато. У мене була нормальна зарплата у Москві, я могла собі багато чого дозволити. Зараз цього немає. Накопичення пішли на самому початку арешту, коли галасу ще не було, а гроші на адвокатів і боротьбу вже були потрібні. Зараз я живу в центрі Києві у "двушці". Мені просто пощастило, що я знімаю її за копійки. Машини немає, у відпустці не була 5 років. Час від часу влізаю в борги,

– поділилась жінка.

Та попри внутрішній відчай, зовнішня боротьба ще триває. Наталія Каплан запевнила, що Олег Сенцов живий та продовжує голодування.

"Він бореться, хоча йому це дуже важко, він виснажений. Цікаво, де він бере стільки сил, відповіді у мене немає. Для багатьох він герой і щось на зразок ідола. Це сумно. Він просто людина", – сказала сестра режисера.

Проте наголосила, що Сенцов, дійсно, веде боротьбу не лише за себе. Так, голодування триває вже 51-й день.

Ось уявіть, людина реально бореться за справедливість і хоче, щоб звільнили всіх політв'язнів. Можете в це не вірити – справа ваша. Але саме тому він просить не приїжджати до нього, а спрямувати сили на інших,

– запевнила Каплан.

Вона додала, що немає фото або відео Олега. Тому що перед побаченням відбирають всі гаджети і змушують підписати папір, що аудіо та/або відеозйомка карається позбавленням волі.

За що в Росії засудили Олега Сенцова?Українського режисера затримали на території окупованого Криму 11 травня 2014 року. Його звинуватили в підготовці теракту у Криму під час незаконної анексії півострова РФ. Пізніше режисера звинуватили у зберіганні зброї та вибухівки. У серпні 2015 року російський суд засудив Сенцова до 20 років ув'язнення в колонії суворого режиму в місті Лабитнангі. З 16 травня 2018 року Сенцов голодує з вимогою звільнити усіх українських політв’язнів, утримуваних у Росії та в окупованому Криму.