Російська режисерка віддала свою грошову премію з кінофестивалю батькам Сенцова

Російська режисерка Єлизавета Стішова отримала грошову премію на кінофестивалі в Карлових Варах за фільм "Сулейман гора" в секції "На Схід від Заходу". Виграні гроші вона вирішила передати батькам колег Кирила Серебренникова і Олега Сенцова, які ув'язнені.

Таким чином вона виступила на підтримку ув’язнених. Грошова премія Стішової становить 15 тисяч євро, повідомляє Еспресо.tv.

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Зазначимо, що кінофестиваль у Карлових Варах (Чехія) є міжнародним, проводиться щорічно у липні.

На кінофестивалі в документальній секції перемогли "Свідки Путіна" (Латвія-Швейцарія-Чехія) – картина Віталія Манського. Також на фестивалі були представлені проекти українських документальних стрічок "Панорама" режисера і автора сценарію Юрія Шилова, "Історія зимового саду" Семена Мозгового і стрічка "Додому" кримськотатарського режисера Нарімана Алієва.

За що в Росії засудили Олега Сенцова?Українського режисера затримали на території окупованого Криму 11 травня 2014 року. Його звинуватили в підготовці теракту у Криму під час незаконної анексії півострова РФ. Пізніше режисера звинуватили у зберіганні зброї та вибухівки. У серпні 2015 року російський суд засудив Сенцова до 20 років ув'язнення в колонії суворого режиму в місті Лабитнангі. З 16 травня 2018 року Сенцов голодує з вимогою звільнити усіх українських політв’язнів, утримуваних у Росії та в окупованому Криму.