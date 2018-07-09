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22:57, 6 июля
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Российский режиссер отдала свою денежную премию с кинофестиваля родителям Сенцова

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Российский режиссер Елизавета Стишова
Российский режиссер Елизавета Стишова / Фото из открытых источников

Российский режиссер Елизавета Стишова получила денежную премию на кинофестивале в Карловых Варах за фильм "Сулейман гора" в секции "На Восток от Запада". Выигранные деньги она решила передать родителям коллег Кирилла Серебренникова и Олега Сенцова, которые заключенные.

Таким образом она выступила в поддержку заключенных. Денежная премия Стишовой составляет 15 тысяч евро, сообщает Еспресо.tv.

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Отметим, что кинофестиваль в Карловых Варах (Чехия) является международным, проводится ежегодно в июле.

На кинофестивале в документальной секции победили "Свидетели Путина" (Латвия-Швейцария-Чехия) – картина Виталия Манского. Также на фестивале были представлены проекты украинских документальных лент "Панорама" режиссера и автора сценария Юрия Шилова, "История зимнего сада" Семена Мозгового и лента "Домой" крымскотатарского режиссера Наримана Алиева.

За что в России осудили Олега Сенцова?Украинского режиссера задержали на территории оккупированного Крыма 11 мая 2014 года. Его обвинили в подготовке теракта в Крыму во время незаконной аннексии полуострова РФ. Позже режиссера обвинили в хранении оружия и взрывчатки. В августе 2015 года российский суд приговорил Сенцова к 20 годам заключения в колонии строгого режима в городе Лабытнанги. С 16 мая 2018 года Сенцов голодает с требованием освободить всех украинских политзаключенных, удерживаемых в России и в оккупированном Крыму.

Теги: Новости Украины Украинцы в плену РФ Новости России Олег Сенцов
Источник: 24 Канал
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