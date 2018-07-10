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З російського СІЗО зник кримчанин, який голодує: коментар Джемілєва

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Емір-Усеїн Куку голодує 14 днів на підтримку українських політв'язнів
Емір-Усеїн Куку голодує 14 днів на підтримку українських політв'язнів

Кримськотатарський правозахисник Емір-Усеїн Куку, який два тижні голодував з тою вимогою, що й український режисер Олег Сенцов, –  звільнити всіх українських політв'язнів – зник із слідчого ізолятора у Ростові-на-Дону.

Про це сьогодні повідомив його адвокат Олександр Попков.

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Його другому адвокату Сергію Локтєву відмовили у зустрічі під приводом, мовляв, Куку відвезли з СІЗО. Куди, не говорять,
– проінформував Попков.

Лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв констатував, що затримані за звинуваченням у тероризмі кримські татари під час судового слідства зникають не вперше.

Таке трапляється на певному періоді. Це може бути й через тупість начальника тюрми, який некоректно висловився. Тому почекаємо, подивимось, що відбувається. Головне джерело інформації – адвокати. Якщо їм чітко скажуть, що Куку помер, тоді вони й будуть робити заяви,
– прокоментував Джемілєв.

Що відомо про Еміра-Усеїн Куку?Кримськотатарський правозахисник. Його схопили у лютому 2016-го в окупованому Криму. Разом з іншими кримчанами йому закидають участь в організації "Хізб-ут-Тахрір", яку в Росії вважають терористичною.

У липні 2016-го року Куку доправили в спец-блок СІЗО, начебто як небезпечного підсудного. Згодом звинуватили у підготовці до захоплення влади насильницькими методами. Окупаційна влада доправила його відбувати покарання з Криму до Ростова-на-Дону.

26 червня він почав голодувати на знак протесту проти сфабрикованих справ над українськими політв'язнями. 4 липня український омбудсвумен Людмила Денісова заявила, що стан його здоров'я погіршився.

Теги: Новини України Україна – Росія Українці в полоні РФ Анексія Криму заручники
Джерело: 24 канал
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