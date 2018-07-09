Украинского консула пустили к Роману Сущенко

9 июля украинского консула Геннадия Брескаленко таки пустили к незаконно заключенному в России Роману Сущенко.

Об этом сообщила дочь Сущенко Юлия, передает "Укринформ".

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"Консулу сегодня удалось посетить в СИЗО "Лефортово" отца. Он чувствует себя нормально, если можно так сказать, учитывая все условия, в которых он находится вот уже почти два года... Передает всем поздравления. Подал документы на разрешение на звонки родным, но когда их выделят – неизвестно", – рассказала она.

Встреча с консулом была крайне важна, потому что долгое время к Сущенко не допускали ни консула, ни уполномоченного по правам человека.

Напомним, 4 июня Московский городской суд приговорил украинского журналиста Романа Сущенко к 12 годам колонии строгого режима. В России его судили по так называемому делу о шпионаже.