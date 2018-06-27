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22:53, 26 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости политики

У отца опять были проблемы с зубами и появилась аллергия на руке, – дочь Романа Сущенко

15 Читати новину українською
Украинский журналист Роман Сущенко, который незаконно осужден в России, прислал новое письмо из СИЗО "Лефортово"
Украинский журналист Роман Сущенко, который незаконно осужден в России, прислал новое письмо из СИЗО "Лефортово" / ria.ru

Украинский журналист Роман Сущенко, который незаконно осужден в России, прислал новое письмо из СИЗО "Лефортово". В письме пишет, что у него возникли определенные проблемы со здоровьем.

Об этом сообщила Укринформу дочь журналиста Юлия Сущенко.

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"В новом письме от отца лежал его семнадцатый рисунок – пейзаж швейцарского города Люцерн. Он выполнен на бумаге формата А4 посредством шариковой ручки, чая, карандаша и шелухи лука", – рассказала она

Также Юлия Сущенко сообщила, что у отца возникли проблемы со здоровьем.

Почти двухлетнее пребывание в СИЗО сказывается... У отца опять были проблемы с зубами и появилась аллергия на руке. Этот вопрос решается,
– сказала дочь политзаключенного Кремля.


Семнадцатый рисунок Романа Сущенко – пейзаж швейцарского города Люцерн

Напомним, 4 июня Московский городской суд приговорил украинского журналиста Романа Сущенко к 12 годам колонии строгого режима.

В России его судили по так называемому делу о шпионаже.

К слову, главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского могут обменять на украинского журналиста, политзаключенного в России Романа Сущенко. Такое убеждение высказал адвокат Вышинского Андрей Доманский.

Теги: Новости политики Украина – Россия Украинцы в плену РФ Роман Сущенко
Источник: 24 Канал
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