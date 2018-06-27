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У батька знову були проблеми із зубами та з'явилася алергія на руці, – донька Романа Сущенка

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Український журналіст, який незаконно засуджений у Росії, Роман Сущенко надіслав новий лист із СІЗО "Лефортово
Український журналіст, який незаконно засуджений у Росії, Роман Сущенко надіслав новий лист із СІЗО "Лефортово / ria.ru

Український журналіст, який незаконно засуджений у Росії, Роман Сущенко надіслав новий лист із СІЗО "Лефортово". У листі пише, що у нього виникли певні проблеми зі здоров'ям.

Про це повідомила Укрінформу донька журналіста Юлія Сущенко.

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"У новому листі від батька лежав його сімнадцятий малюнок – пейзаж швейцарського міста Люцерн. Він виконаний на папері формату А4 за допомогою кулькової ручки, чаю, олівця та лушпиння цибулі", – розповіла вона

Також Юлія Сущенко повідомила, що у батька виникли проблеми із здоров’ям.

"Майже дворічне перебування у СІЗО дається взнаки... У батька знову були проблеми із зубами та з'явилася алергія на руці. Це питання вирішується",
– сказала донька політв'язня Кремля.


Сімнадцятий малюнок Романа Сущенка– пейзаж швейцарського міста Люцерн

Нагадаємо, 4 червня Московський міський суд засудив українського журналіста Романа Сущенка до 12 років колонії строгого режиму.
У Росії його судили у так званій справі про шпигунство.
До слова, головного редактора "РИА Новости Украина" Кирила Вишинського можуть обміняти на українського журналіста, політв'язня в Росії Романа Сущенка. Таке переконання висловив адвокат Вишинського Андрій Доманський.

Теги: Новини політики Україна – Росія Роман Сущенко Українці в полоні РФ
Джерело: 24 Канал
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