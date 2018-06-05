Фейгін розповів, що Сущенко у Москві намагався дізнатися про дії бойовиків на Донбасі

Український журналіст Роман Сущенко перед своїм затриманням у Москві спілкувався з одним із військових про ситуацію на Донбасі, зокрема, його хвилювало, чи бойовики окупованої території Донеччини атакуватимуть Маріуполь.

Про це сповістив його адвокат Марк Фейгін у коментар ресурсу "Обозреватель".

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За його словами, ці матеріали мають гриф "таємно", відтак він не може розкривати всіх деталей.

Я можу лише сказати, що Роман спілкувався тільки з одним військовим, а не з "військовими" у множині, і це його приятель. Вони є знайомими 25 років. Дійсно, Роман цікавився, чи бойовики "ДНР" атакують Маріуполь, чи будуть в кампанії осені 2016 року зроблено спроби масованого вторгнення з території Росії і з територій, непідконтрольних Україні,

– підкреслює правозахисник.

Водночас Фейгін зауважив, що з цих слів не варто робити далекосяжні висновки.

Нагадаємо, 4 червня Московський міський суд засудив українського журналіста Романа Сущенка до 12 років колонії строгого режиму. У Росії його судили у так званій справі про шпигунство.