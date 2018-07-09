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Українського консула впустили до Романа Сущенка

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Роман Сущенко
Роман Сущенко / politeka.net

9 липня українського консула Геннадія Брескаленка таки впустили до незаконно ув'язненого в Росії Романа Сущенка.

Про це повідомила донька Сущенка Юлія, передає "Укрінформ".

Читайте також: У батька знову були проблеми із зубами та з'явилася алергія на руці, – донька Романа Сущенка

"Консулу сьогодні вдалося відвідати у СІЗО "Лефортово" батька. Він почувається нормально, якщо можна так сказати, враховуючи всі умови, в яких він перебуває ось уже майже два роки... Передає всім вітання. Подав документи на дозвіл на дзвінки рідним, але коли їх нададуть – невідомо", – розповіла вона.

Зустріч із консулом була вкрай важлива, бо тривалий час до Сущенка не допускали ані консула, ані уповноважену з прав людини.

Нагадаємо, 4 червня Московський міський суд засудив українського журналіста Романа Сущенка до 12 років колонії строгого режиму. У Росії його судили у так званій справі про шпигунство.

Теги: Новини України Роман Сущенко Українці в полоні РФ заручники
Джерело: 24 Канал
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