Наймолодший український політв'язень Панов знайшовся у російському госпіталі, – журналіст

20-річний український бранець Артур Панов, якого засудили в Росії до 8 років ув'язнення буцімто за тероризм, перебуває у госпіталі у місті Кемерово.

Про це на своїй сторінці у соцмережі Facebook проінформувала журналіст Наталія Тарковська.

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Мені телефонувала його мама Олена Панова. Вона була дуже стривожена: сьогодні їй повідомили, що син перебуває в обласному госпіталі 5-ї колонії у Кемерово. Перебуватиме там до кінця липня, а остаточно відбуватиме покарання у колонії Кемерово №22. Який стан здоров’я у Артура і яка причина його госпіталізації – невідомо,

– повідомила Тарковська.

Вона зазначила, що від українських консульств у Росії – тиша. Наразі Наталія з матір'ю бранця намагаються встановити зв’язок із українським омбудсвумен Людмилою Денисовою: відправили електронного листа і чекають на відповідь.

Журналіст сказала, що не може знайти імені Артура Панова у поіменному списку "бранців Кремля", який Верховна Рада подала у проханні до парламентів іноземних держав щодо засудження політичних репресій Росії проти громадян України і допомоги у звільненні політичних в’язнів з в'язниць РФ.

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Тарковська також попросила максимально поширити інформацію про Панова та бити на сполох.

Нам треба дізнатися, що з ним! Бо його здоров'я істотно підірване дворічним перебуванням у Ростовському СІЗО та неодноразовим голодуванням,

– закликала журналіст.

Що відомо про Артура Панова?Український політичний активіст, студент, журналіст.



Його викрали у 2015-му році 17-річним, незаконно ув'язнили у Ростовському СІЗО і звинуватили у пiдготовцi до терористичного акту та шпигунстві.



У 2017-му році російські ЗМІ поширили чутку, мовляв, Панова "вбили" у тюремній камері. Інформацію спростували.



5 квітня 2018 року Панова засудили до 8 років ув'язнення в Кемеровській колонії №22. Політв'язень оголосив сухе голодування з вимогою екстрадувати його до України для відбування покарання тут. Вимогу не виконали. Голодував неодноразово.



З травня його мати втратила зв’язок з сином.