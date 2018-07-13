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Мати Олега Сенцова попросила Путіна про помилування сина

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Олег Сенцов голодує 60 днів
Олег Сенцов голодує 60 днів / ipress.ua

Людмила Сенцова, мати режисера Олега Сенцова, якого російська влада незаконно утримує в колонії, попросила президента Росії Володимира Путіна помилувати сина.

Повний текст клопотання Людмили Сенцової опублікований на сайті радіостанції "Ехо Москви".

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"Усі матері люблять своїх дітей, хочуть їм свободи і щастя. Мені важко судити про ступінь провини власного сина, хоча я знаю його як мирного громадянина і людини, захопленої своєю професією – кінорежисурою. Не буду Вас переконувати в невинності Олега, хоча сама в це вірю. Просто скажу, що він нікого не вбивав. Він уже відсидів чотири роки у в'язниці. Його чекають діти, молодший син страждає аутизмом. Їм погано без нього. Вони ніколи не будуть щасливі без батька", – йдеться у документі.

Мати Сенцова попросила Путіна "проявити милосердя і помилувати" сина та не губити його життя і життя його близьких.


Повний текст клопотання матері Сенцова про його помилування

Як розповіла "Громадському" сестра Олега Наталія Каплан, клопотання написали 22 червня, а 26 червня його передали Путіну. Наразі відповіді на нього немає.

Зазначимо, сьогодні, 13 липня, Олегові Сенцову виповнюється 42 роки. Він голодує уже 60 днів.

За що в Росії засудили Олега Сенцова? Українського режисера затримали на території окупованого Криму 11 травня 2014 року. Його звинуватили в підготовці теракту у Криму під час незаконної анексії півострова РФ. Пізніше режисера звинуватили у зберіганні зброї та вибухівки. У серпні 2015 року російський суд засудив Сенцова до 20 років ув'язнення в колонії суворого режиму в місті Лабитнангі. З 16 травня 2018 року Сенцов голодує з вимогою звільнити усіх українських політв’язнів, утримуваних у Росії та в окупованому Криму.

Теги: Новини України Новини політики Українці в полоні РФ Олег Сенцов Володимир Путін
Джерело: 24 Канал
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