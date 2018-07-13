Мать Олега Сенцова попросила Путина о помиловании сына: появилась реакция Кремля

В Кремле отреагировали на просьбу матери украинского режиссера Олега Сенцова о помиловании сына, которую она написала на имя президента РФ Владимира Путина.

Информация о письме с просьбой помиловать Олега Сенцова от его матери появилась утром 13 июля.

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что обращение матери Сенцова будет рассмотрено, когда оно поступит в Кремль.

Подождем, когда оно поступит. Безусловно, оно будет рассмотрено и не останется без внимания,

– цитирует Пескова "Интерфакс".

На вопрос о том, почему Путин ранее помиловал гражданку Украины Надежду Савченко, а также двоих лидеров крымских татар Ильми Умерова и Ахтема Чийгоза без их личной просьбы, Песков ответил, что "этот вопрос лежит в юридической плоскости".

"Не могу вам на него ответить. Это не входит в мою компетенцию", – ответил Песков.

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13 июля Олегу Сенцову исполняется 42 года.

В начале июля впервые за 4 года пребывания в российском плену Олегу Сенцову разрешили встретиться с сестрой. После встречи она рассказала, что режиссер имеет доступ только к новостям российских пропагандистских каналов, а за время заточения и голодания он сильно постарел и похудел.

За что в России осудили Олега Сенцова? Украинского режиссера задержали на территории оккупированного Крыма 11 мая 2014 года. Его обвинили в подготовке теракта в Крыму во время незаконной аннексии полуострова Россией. Позже режиссера обвинили в хранении оружия и взрывчатки.



В августе 2015 года российский суд приговорил Сенцова к 20 годам заключения в колонии строгого режима в городе Лабытнанги. С 16 мая 2018 года Олег Сенцов голодает с требованием освободить всех украинских политзаключенных, удерживаемых в России и в оккупированном Крыму.