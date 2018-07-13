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Мати Олега Сенцова попросила Путіна про помилування сина: з'явилась реакція Кремля

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Мати Олега Сенцова написала Путіну листа з проханням помилувати сина
Мати Олега Сенцова написала Путіну листа з проханням помилувати сина / Фото із відкритих джерел

У Кремлі відреагували на прохання матері українського режисера Олега Сенцова про помилування сина, яке вона написала на ім'я президента РФ Володимира Путіна.

Інформація про листа з проханням помилувати Олега Сенцова від його матері з'явилась вранці 13 липня.

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Речник президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що звернення матері Сенцова до буде розглянуто, коли воно надійде в Кремль.

Почекаємо, коли воно надійде. Безумовно, воно буде розглянуто і не залишиться без уваги,
– цитує Пєскова "Интерфакс".

На питання про те, чому Путін раніше помилував громадянку України Надію Савченко, а також двох лідерів кримських татар Ільмі Умерова та Ахтема Чийгоза без їхнього особистого прохання, Пєсков відповів, що "це питання лежить у юридичній площині".

"Не можу вам на нього відповісти. Це не входить в мою компетенцію", – відповів Пєсков.

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13 липня Олегу Сенцову виповнюється 42 роки.

На початку липня вперше за 4 роки перебування у російському полоні Олегу Сенцову дозволили зустрітись з сестрою. Після зустрічі вона розповіла, що режисер має доступ лише до новин російських пропагандистських каналів, а за час ув’язнення і голодування він неабияк постарів і схуд.

За що в Росії засудили Олега Сенцова?Українського режисера затримали на території окупованого Криму 11 травня 2014 року. Його звинуватили в підготовці теракту у Криму під час незаконної анексії півострова Росією. Пізніше режисера звинуватили у зберіганні зброї та вибухівки.

У серпні 2015 року російський суд засудив Сенцова до 20 років ув'язнення в колонії суворого режиму в місті Лабитнангі. З 16 травня 2018 року Олег Сенцов голодує з вимогою звільнити усіх українських політв’язнів, утримуваних у Росії та в окупованому Криму.

Теги: Новини України Новини політики Україна – Росія Володимир Путін заручники Українці в полоні РФ Олег Сенцов
Джерело: 24 Канал
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