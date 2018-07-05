22:44
5 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
18°C
26°C 12°C
  • п'ятниця
    28°C 16°C
  • субота
    25°C 18°C
  • неділя
    26°C 19°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Футбол без Путіна. Наташі, які рятують світ
Вєсті Кремля
22:25, сьогодні
Вєсті.UA. Вогняна Тимошенко. Зоряна війна Гройсмана з контрабандою
Вєсті.UA
19:42, сьогодні
Бізнес на інвалідах: хто стоїть за масштабними грабунками людських земель
ЦРУ
09:00, 4 липня
"Хоч шалену бджілку": чому Порошенко мав повне право призначити Жебрівського аудитором НАБУ
Підсумки дна
11:00, 28 червня
Згадати Все. НСК Олімпійський: головна арена країни
Згадати все
00:24, 4 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини України

У нього є доступ лише до новин Кисельова, – сестра Сенцова розповіла подробиці зустрічі з братом

117 Читать новость на русском
Двоюрідна сестра українського режисера Олега Сенцова, Наталя Каплан, розповіла, що її брат у в'язниці має доступ лише до російських новин
Двоюрідна сестра українського режисера Олега Сенцова, Наталя Каплан, розповіла, що її брат у в'язниці має доступ лише до російських новин / telegraf.com.ua

Двоюрідна сестра українського режисера Олега Сенцова, Наталя Каплан, розповіла, що її брат у в'язниці має доступ лише до російських новин.

Такими подробицями жінка поділилася із журнлістами російської служби телеканалу BBC.

Читайте також: США різко відреагували на новий вирок політв'язню Балуху

У нього є доступ тільки до новин Кисельова (Дмитра Кисельова, ведучого програми "Вести недели" на каналі "Россия-1", – 24 канал), тому що у нього є тільки російське телебачення,
– зазначила Каплан у відповідь на запитання, чи є в українського політв'язня доступ до світових новин.

Окрім цього, жінка зазначила, що Сенцов отримує всі адресовані йому листи та знає про ації підтримки. Він вдячний усім, проте, йому не подобається, що йому єдиному серед усіх українських бранців у Кремлі приділяють найбільше уваги.

Також Каплан додала, що спілкувалася із братом по телефону, у той час, коли він перебував навпроти неї за склом.

Як раніше повідомляв 24 канал, український політв'язень, режисер Олег Сенцов 5 липня зустрівся із своєю двоюрідною сестрою Наталією Каплан. Зустріч відбулася вперше за 4 роки у колонії в Лабитнангі.

Нагадаємо, Олег Сенцов голодує вже 52 день. У понеділок, 2 липня, о 21:00 на столичному стадіоніНСК "Олімпійський" зібралося, за словами організаторів, приблизно тисяча людей з єдиною метою – підтримати українського режисера Олега Сенцова та всіх наших бранців, яких незаконно утримують у кремлівських застінках.

За що в Росії засудили Олега Сенцова?Українського режисера затримали на території окупованого Криму 11 травня 2014 року. Його звинуватили в підготовці теракту у Криму під час незаконної анексії півострова РФ. Пізніше режисера звинуватили у зберіганні зброї та вибухівки. У серпні 2015 року російський суд засудив Сенцова до 20 років ув'язнення в колонії суворого режиму в місті Лабитнангі. З 16 травня 2018 року Сенцов голодує з вимогою звільнити усіх українських політв’язнів, утримуваних у Росії та в окупованому Криму.

 

Теги: Новини України Новини Росії заручники Українці в полоні РФ Новини політики Олег Сенцов
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Головні новини 5 липня: вирок Балуху, вбивство поліцейського і неспокійна Рада
сьогодні, 22:16 Головні новини 5 липня: вирок Балуху, вбивство поліцейського і неспокійна Рада
904
Закон об информационных угрозах: если вы не компетентны в вопросе кибер угроз, спросите эксперта
сьогодні, 22:00 Закон об информационных угрозах: если вы не компетентны в вопросе кибер угроз, спросите эксперта
Семен Кабакаєв 56
У мене є мільйони, елітні годинники, колекції картин, але немає житла: "сумна" історія судді
сьогодні, 21:30 У мене є мільйони, елітні годинники, колекції картин, але немає житла: "сумна" історія судді
Ірина Шиба 454
Чи слідкуєте ви за скандалом між Холодницьким і Ситником?
сьогодні, 15:44 Чи слідкуєте ви за скандалом між Холодницьким і Ситником?
295
У Росії футбол прив’язують до політики – це маячня, – Юрій Вернидуб
сьогодні, 21:01 У Росії футбол прив’язують до політики – це маячня, – Юрій Вернидуб
613
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук