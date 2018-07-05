У нього є доступ лише до новин Кисельова, – сестра Сенцова розповіла подробиці зустрічі з братом

Двоюрідна сестра українського режисера Олега Сенцова, Наталя Каплан, розповіла, що її брат у в'язниці має доступ лише до російських новин.

Такими подробицями жінка поділилася із журнлістами російської служби телеканалу BBC.

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У нього є доступ тільки до новин Кисельова (Дмитра Кисельова, ведучого програми "Вести недели" на каналі "Россия-1", – 24 канал), тому що у нього є тільки російське телебачення,

– зазначила Каплан у відповідь на запитання, чи є в українського політв'язня доступ до світових новин.

Окрім цього, жінка зазначила, що Сенцов отримує всі адресовані йому листи та знає про ації підтримки. Він вдячний усім, проте, йому не подобається, що йому єдиному серед усіх українських бранців у Кремлі приділяють найбільше уваги.

Також Каплан додала, що спілкувалася із братом по телефону, у той час, коли він перебував навпроти неї за склом.

Як раніше повідомляв 24 канал, український політв'язень, режисер Олег Сенцов 5 липня зустрівся із своєю двоюрідною сестрою Наталією Каплан. Зустріч відбулася вперше за 4 роки у колонії в Лабитнангі.

Нагадаємо, Олег Сенцов голодує вже 52 день. У понеділок, 2 липня, о 21:00 на столичному стадіоніНСК "Олімпійський" зібралося, за словами організаторів, приблизно тисяча людей з єдиною метою – підтримати українського режисера Олега Сенцова та всіх наших бранців, яких незаконно утримують у кремлівських застінках.

За що в Росії засудили Олега Сенцова?Українського режисера затримали на території окупованого Криму 11 травня 2014 року. Його звинуватили в підготовці теракту у Криму під час незаконної анексії півострова РФ. Пізніше режисера звинуватили у зберіганні зброї та вибухівки. У серпні 2015 року російський суд засудив Сенцова до 20 років ув'язнення в колонії суворого режиму в місті Лабитнангі. З 16 травня 2018 року Сенцов голодує з вимогою звільнити усіх українських політв’язнів, утримуваних у Росії та в окупованому Криму.