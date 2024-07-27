На Закарпатті розгорівся мовний скандал між російськомовним чоловіком та україномовною дівчиною. Все почалось з того, що чоловік зробив зауваження російською.

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"Розмовляйте своєю сільською..."

Дівчина розповіла, що російськомовний чоловік зробив їй грубе зауваження, бо її собака стола на траві. У відповідь вона сказала, що не розуміє російської.

Після цього чоловік порадив їй вчити цю мову, мо вона ще "знадобиться". Однак на відео видно, що він відмовився пояснювати, що саме мав на увазі.

Крім цього, він назвав українську мову "сільською" та посилався на статтю Конституції України про "захист російської мови". На цьому чоловік не зупинився та почав питати, як давно дівчина не розуміє російську. Коли вона сказала, що давно, то він розізлився. Ймовірно, чоловік забув, що також Конституція затверджує, що в Україні державною мовою є саме українська.

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Це вже не перший подібний конфлікт в Україні. Вони час від часу виникають у різних регіонах.