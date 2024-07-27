На Закарпатье разгорелся языковой скандал между русскоязычным мужчиной и украиноязычной девушкой. Все началось с того, что мужчина сделал замечание на русском.

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"Говорите на своем сельском..."

Девушка рассказала, что русскоязычный мужчина сделал ей грубое замечание, потому что ее собака стола на траве. В ответ она сказала, что не понимает русского языка.

После этого мужчина посоветовал ей учить этот язык, мо она еще "пригодится". Однако на видео видно, что он отказался объяснять, что именно имел в виду.

Кроме этого, он назвал украинский язык "сельским" и ссылался на статью Конституции Украины о "защите русского языка". На этом мужчина не остановился и начал спрашивать, как давно девушка не понимает русский. Когда она сказала, что давно, то он разозлился. Вероятно, человек забыл, что также Конституция утверждает, что в Украине государственным языком является именно украинский.

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Это уже не первый подобный конфликт в Украине. Они время от времени возникают в разных регионах.