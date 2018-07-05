США різко відреагували на новий вирок політв'язню Балуху

Сполучені Штати Америки заявили, що українського політв'язня Володимира Балуха ув'язнили за "дуже сумнівними обвинуваченнями".

Про це йдеться у заяві посольства США у Twitter.

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"Кримського активіста Володимира Балуха, котрий з березня голодує на знак протесту, щойно було засуджено до 5 років ув‘язнення за дуже сумнівними обвинуваченнями. Росія повинна звільнити політичних в‘язнів ЗАРАЗ", – заявили дипломати.

Crimean activist Volodymyr Balukh, on a hunger strike since March, was just sentenced to 5 years in prison on highly questionable charges. #Russia must free political prisoners NOW. #worldcup #fairplay — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) 5 липня 2018 р.

У чому звинуватили Володимира Балуха?8 грудня 2016 року в окупованому Криму українського активіста Володимира Балуха затримала ФСБ Росії. Після анексії півострова Балух на своєму будинку в селі Серебрянка вивісив український прапор та табличку "вулиця Героїв Небесної сотні", а також відмовився від російського паспорта.



Окупанти звинуватила Балуха у зберіганні набоїв та вибухівки, які нібито виявили у нього під час одного з обшуків. Чоловік неодноразово наполягав, що боєприпаси йому підкинули, щоб помститись за проукраїнську позицію.



16 січня 2018 року Балуха засудили до 3 років і 7 місяців ув'язнення у колонії-поселенні. 19 березня 2018 року політв’язень оголосив безстрокове голодування, а 22 червня – сухе голодування.