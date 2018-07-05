США різко відреагували на новий вирок політв'язню Балуху
Сполучені Штати Америки заявили, що українського політв'язня Володимира Балуха ув'язнили за "дуже сумнівними обвинуваченнями".
Про це йдеться у заяві посольства США у Twitter.
Читайте також: Засуджений Балух написав українцям емоційного листа: повний текст
"Кримського активіста Володимира Балуха, котрий з березня голодує на знак протесту, щойно було засуджено до 5 років ув‘язнення за дуже сумнівними обвинуваченнями. Росія повинна звільнити політичних в‘язнів ЗАРАЗ", – заявили дипломати.
У чому звинуватили Володимира Балуха?8 грудня 2016 року в окупованому Криму українського активіста Володимира Балуха затримала ФСБ Росії. Після анексії півострова Балух на своєму будинку в селі Серебрянка вивісив український прапор та табличку "вулиця Героїв Небесної сотні", а також відмовився від російського паспорта.
Окупанти звинуватила Балуха у зберіганні набоїв та вибухівки, які нібито виявили у нього під час одного з обшуків. Чоловік неодноразово наполягав, що боєприпаси йому підкинули, щоб помститись за проукраїнську позицію.
16 січня 2018 року Балуха засудили до 3 років і 7 місяців ув'язнення у колонії-поселенні. 19 березня 2018 року політв’язень оголосив безстрокове голодування, а 22 червня – сухе голодування.