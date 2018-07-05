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Телеканал новостей 24 Новости Новости политики

США резко отреагировали на новый приговор политзаключенному Балуху

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США резко отреагировали на новый приговор политзаключенному Балуху
США резко отреагировали на новый приговор политзаключенному Балуху / Фото из соцсетей

Соединенные Штаты Америки заявили, что украинского политзаключенного Владимира Балуха посадили по "очень сомнительным обвинениям".

Об этом говорится в заявлении посольства США в Twitter.

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"Крымский активист Владимира Балуха, который с марта голодает в знак протеста, только что был приговорен к 5 годам заключения по очень сомнительным обвинениям. Россия должна освободить политических заключенных СЕЙЧАС", – заявили дипломаты.

В чем обвинили Владимира Балуха?
8 декабря 2016 года в оккупированном Крыму украинского активиста Владимира Балуха задержала ФСБ России. После аннексии полуострова Балух на своем доме в селе Серебрянка вывесил украинский флаг и табличку "улица Героев Небесной сотни", а также отказался от российского паспорта.

Оккупанты обвинили Балуха в хранении боеприпасов и взрывчатки, которые якобы обнаружили у него во время одного из обысков. Мужчина неоднократно настаивал, что боеприпасы ему подбросили, чтобы отомстить за проукраинскую позицию.

16 января 2018 года Балуха приговорили к 3 годам и 7 месяцам заключения в колонии-поселении. 19 марта 2018 года политзаключенный объявил бессрочную голодовку, а 22 июня – сухую голоданку.

Теги: Новости политики Украинцы в плену РФ Новости США
Источник: 24 Канал
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