Политзаключенный Владимир Балух объявил сухую голодовку
Украинский политзаключенный Владимир Балух, которого незаконно удерживают в крымском СИЗО, объявил о начале сухой голодовки.
Об этом крымском изданию "15 минут" сообщил архиепископ Крымский и Симферопольский Климент, который также является защитником Балуха на общественных началах.
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Общался с Балухом. Володя сообщил, что руководство Симферопольского СИЗО приняло решение, выселить его из одиночной камеры и перевести в общую камеру, так как они считают, что он прекратил голодовку. Володя официально заявляет, что переходит на сухую голодовку,
– отметил священнослужитель.
Добавим, что 15 июня стало известно, что Владимир Балух находится в критическом состоянии. В этот день в зале суда Владимиру Балуху стало плохо, за ним приехала скорая. По словам архиепископа Климента, у Балуха был сердечный приступ во время судебного заседания 15 июня. Несмотря на это, пророссийский суд в Крыму продлил арест украинского активиста еще на 2 месяца.
В чем обвинили Владимира Балуха?8 декабря 2016 года в оккупированном Крыму украинского активиста Владимира Балуха задержала ФСБ России. Все потому, что после аннексии полуострова Балух на своем доме в селе Серебрянка вывесил украинский флаг и табличку "улица Героев Небесной сотни", а также отказался от российского паспорта.
Оккупационные власти Крыма обвинили Балуха в хранении патронов и взрывчатки, которые якобы обнаружили у него во время одного из обысков. Мужчина неоднократно настаивал, что боеприпасы ему подбросили, чтобы отомстить за проукраинскую позицию. 16 января 2018 года Балуха приговорили к 3 годам и 7 месяцам заключения в колонии-поселении. 19 марта 2018 года политзаключенный объявил бессрочную голодовку.