Политзаключенный Владимир Балух объявил сухую голодовку

Украинский политзаключенный Владимир Балух, которого незаконно удерживают в крымском СИЗО, объявил о начале сухой голодовки.

Об этом крымском изданию "15 минут" сообщил архиепископ Крымский и Симферопольский Климент, который также является защитником Балуха на общественных началах.

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Общался с Балухом. Володя сообщил, что руководство Симферопольского СИЗО приняло решение, выселить его из одиночной камеры и перевести в общую камеру, так как они считают, что он прекратил голодовку. Володя официально заявляет, что переходит на сухую голодовку,

– отметил священнослужитель.

Добавим, что 15 июня стало известно, что Владимир Балух находится в критическом состоянии. В этот день в зале суда Владимиру Балуху стало плохо, за ним приехала скорая. По словам архиепископа Климента, у Балуха был сердечный приступ во время судебного заседания 15 июня. Несмотря на это, пророссийский суд в Крыму продлил арест украинского активиста еще на 2 месяца.