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Політв'язень Володимир Балух оголосив сухе голодування

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Керівництво Сімферопольського ІТТ прийняло рішення, виселити Балуха з одиночної камери і перевести в загальну
Керівництво Сімферопольського ІТТ прийняло рішення, виселити Балуха з одиночної камери і перевести в загальну / krymr.com

Український політв'язень Володимир Балух, якого незаконно утримують у кримському ІТТ, оголосив про початок сухого голодування.

Про це кримському виданню "15 хвилин" повідомив архієпископ Кримський і Сімферопольський Климент, який також є захисником Балуха на громадських засадах.

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Спілкувався з Балухом. Володя повідомив, що керівництво Сімферопольського СІЗО прийняло рішення, виселити його з одиночної камери і перевести в загальну камеру, так як вони вважають, що він припинив голодування. Володя офіційно заявляє, що переходить на сухе голодування,
– зазначив священнослужитель.

Додамо, що 15 червня стало відомо, що Володимир Балух перебуває у критичному стані. В цей день у залі суду Володимиру Балуху стало погано, по нього приїхала швидка. За словами архієпископа Климента, у Балуха був серцевий напад під час судового засідання 15 червня. Попри це, проросійський суд у Криму продовжив арешт українського активіста ще на 2 місяці.

У чому звинуватили Володимира Балуха?8 грудня 2016 року в окупованому Криму українського активіста Володимира Балуха затримала ФСБ Росії. Усе тому, що після анексії півострова Балух на своєму будинку в селі Серебрянка вивісив український прапор та табличку "вулиця Героїв Небесної сотні", а також відмовився від російського паспорта.

Окупаційна влада Криму звинуватила Балуха у зберіганні набоїв та вибухівки, які нібито виявили у нього під час одного з обшуків. Чоловік неодноразово наполягав, що боєприпаси йому підкинули, щоб помститись за проукраїнську позицію. 16 січня 2018 року Балуха засудили до 3 років і 7 місяців ув'язнення у колонії-поселенні. 19 березня 2018 року політв’язень оголосив безстрокове голодування.

Теги: Новини України Новини політики Українці в полоні РФ Україна – Росія Анексія Криму заручники
Джерело: 24 Канал
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