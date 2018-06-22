Політв'язень Володимир Балух оголосив сухе голодування

Український політв'язень Володимир Балух, якого незаконно утримують у кримському ІТТ, оголосив про початок сухого голодування.

Про це кримському виданню "15 хвилин" повідомив архієпископ Кримський і Сімферопольський Климент, який також є захисником Балуха на громадських засадах.

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Спілкувався з Балухом. Володя повідомив, що керівництво Сімферопольського СІЗО прийняло рішення, виселити його з одиночної камери і перевести в загальну камеру, так як вони вважають, що він припинив голодування. Володя офіційно заявляє, що переходить на сухе голодування,

– зазначив священнослужитель.

Додамо, що 15 червня стало відомо, що Володимир Балух перебуває у критичному стані. В цей день у залі суду Володимиру Балуху стало погано, по нього приїхала швидка. За словами архієпископа Климента, у Балуха був серцевий напад під час судового засідання 15 червня. Попри це, проросійський суд у Криму продовжив арешт українського активіста ще на 2 місяці.