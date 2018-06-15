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Суд в окупованому Криму продовжив арешт Балуху ще на 2 місяці

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Балуху продовжили арешт на 2 місяці
Балуху продовжили арешт на 2 місяці / ua.krymr.com

Підконтрольний Росії Роздольненський суд продовжив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою українському активісту Володимиру Балуху.

Згідно судового рішення, він має пробути під вартою до 14 серпня, передає "Крим.Реалії".

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Зазначається, що відповідне рішення оголосила суддя Тетяна Пиркало. Наступне судове засідання у справі має відбутися 22 червня, початок о 15:00.

Додамо, що 15 червня під час судового засідання у підконтрольному Кремлю Роздольненському суді Криму українському активісту Володимиру Балуху стало зле, йому викликали швидку допомогу.

Нагадаємо, українського політв'язня Володимира Балуха поміщали до одиночної вузької камери, в якій можна лише стояти або сидіти. Чоловік пробув там дві години. Це трапилося одразу після того, як російська омбудсмен надіслала офіційну відповідь українській Уповноваженій про стан здоров'я та утримання українських бранців.

У чому звинуватили Володимира Балуха?8 грудня 2016 року в окупованому Криму українського активіста Володимира Балуха затримала ФСБ Росії. Усе тому, що після анексії півострова Балух на своєму будинку в селі Серебрянка вивісив український прапор та табличку "вулиця Героїв Небесної сотні", а також відмовився від російського паспорта.

Окупаційна влада Криму звинуватила Балуха у зберіганні набоїв та вибухівки, які нібито виявили у нього під час одного з обшуків. Чоловік неодноразово наполягав, що боєприпаси йому підкинули, щоб помститись за проукраїнську позицію. 16 січня 2018 року Балуха засудили до 3 років і 7 місяців ув'язнення у колонії-поселенні. 19 березня 2018 року політв’язень оголосив безстрокове голодування.

 

Теги: Новини України Новини політики Новини Криму Анексія Криму Українці в полоні РФ Україна – Росія
Джерело: 24 Канал
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