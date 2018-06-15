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Акцію на підтримку Сенцова влаштували в центрі Осло: з'явились фото

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Акцію на підтримку Олега Сенцова влаштували в Осло
Акцію на підтримку Олега Сенцова влаштували в Осло / Twitter

У столиці Норвегії кільканадцять людей зібралось на акцію на підтримку українського режисера Олега Сенцова та інших українських політв'язнів, яких незаконно утримують у Росії.

Український режисер голодує у російській тюрмі вже понад місяць.

Дивіться також: У Москві біля стадіону, де відбулось відкриття ЧС-2018, вивісили банер на підтримку Сенцова

15 червня зустрітись з ним намагалась український омбудсмен Людмила Денісова, проте її не пропустили в колонію, де утримують Сенцова.

Тим часом по всьому світу продовжують влаштовувати акції на підтримку незаконно утримуваних в Росії українців.

Громадська акція #SaveOlegSentsov відбулась у столиці Осло.

Приблизно 30 людей з плакатами на підтримку українського режисера та інших бранців Кремля зібрались у центрі міста.

Чимало з них тримали в руках українські прапори.

 

Теги: Новини України Українці в полоні РФ Олег Сенцов Норвегія
Джерело: 24 Канал
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