Акцію на підтримку Сенцова влаштували в центрі Осло: з'явились фото

У столиці Норвегії кільканадцять людей зібралось на акцію на підтримку українського режисера Олега Сенцова та інших українських політв'язнів, яких незаконно утримують у Росії.

Український режисер голодує у російській тюрмі вже понад місяць.

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15 червня зустрітись з ним намагалась український омбудсмен Людмила Денісова, проте її не пропустили в колонію, де утримують Сенцова.

Тим часом по всьому світу продовжують влаштовувати акції на підтримку незаконно утримуваних в Росії українців.

Громадська акція #SaveOlegSentsov відбулась у столиці Осло.

Приблизно 30 людей з плакатами на підтримку українського режисера та інших бранців Кремля зібрались у центрі міста.

Чимало з них тримали в руках українські прапори.