Акцию в поддержку Сенцова устроили в центре Осло: появились фото

В столице Норвегии несколько десятков человек собрались на акцию в поддержку украинского режиссера Олега Сенцова и других украинских политзаключенных, которых незаконно удерживают в России.

Украинский режиссер голодает в российской тюрьме уже больше месяца.

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15 июня встретиться с ним пыталась украинский омбудсмен Людмила Денисова, однако ее не пропустили в колонию, где содержится Сенцов.

Тем временем по всему миру продолжают устраивать акции в поддержку незаконно удерживаемых в России украинцев.

Общественная акция #SaveOlegSentsov состоялась в столице Осло.

Примерно 30 человек с плакатами в поддержку украинского режиссера и других пленников Кремля собрались в центре города.

Многие из них держали в руках украинские флаги.