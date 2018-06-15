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Суд в оккупированном Крыму продлил арест Балуху еще на 2 месяца

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Балуху продлили арест на 2 месяца
Балуху продлили арест на 2 месяца / ua.krymr.com

Подконтрольный России Раздольненский суд продлил меру пресечения в виде содержания под стражей украинскому активисту Владимиру Балуху.

Согласно судебному решению, он должен пробыть под стражей до 14 августа, передает "Крым.Реалии".

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Отмечается, что соответствующее решение объявила судья Татьяна Пыркало. Следующее судебное заседание по делу должно состояться 22 июня, начало в 15:00.

Добавим, что 15 июня во время судебного заседания в подконтрольном Кремлю Раздольненском суде Крыма украинскому активисту Владимиру Балуху стало плохо, ему вызвали скорую помощь.

Напомним, украинского политзаключенного Владимира Балуха помещали в одиночную узкую камеру, в которой можно только стоять или сидеть. Мужчина пробыл там два часа. Это случилось сразу после того, как российский омбудсмен направила официальный ответ украинской Уполномоченному о состоянии здоровья и содержании украинских пленников.

В чем обвинили Владимира Балуха?8 декабря 2016 года в оккупированном Крыму украинского активиста Владимира Балуха задержала ФСБ России. Все потому, что после аннексии полуострова Балух на своем доме в селе Серебрянка вывесил украинский флаг и табличку "улица Героев Небесной сотни", а также отказался от российского паспорта.

Оккупационная власть Крыма обвинила Балуха в хранении боеприпасов и взрывчатки, которые якобы обнаружили у него во время одного из обысков. Мужчина неоднократно настаивал, что боеприпасы ему подбросили, чтобы отомстить за проукраинскую позицию. 16 января 2018 года Балуха приговорили к 3 годам и 7 месяцам заключения в колонии-поселении. 19 марта 2018 года политзаключенный объявил бессрочную голодовку.

Теги: Украинцы в плену РФ Украина – Россия Новости Украины Новости политики Аннексия Крыма Новости Крыма
Источник: 24 Канал
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