Российский омбудсмен сообщила о положении украинских заключенных

На запрос Уполномоченного Верховной Украины по правам человека Людмилы Денисовой относительно состояния украинских политзаключенных в России поступил ответ.

Об этом Денисова сообщила на своем официальном сайте.

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Обвиняемым и осужденным обеспечиваются предусмотренные законом условия содержания. Техническое оснащение камер проверяется ежедневно. Задержанные лица в СИЗО обеспечены трехразовым питанием, а также им разрешено получать без ограничения посылки и передачи,

– проинформировала Денисову омбудсмен РФ Татьяна Москалькова.

Как сообщает по результатам своего визита российская Уполномоченная, состояние здоровья задержанных медицинские работники оценили как удовлетворительное. По ее словам, в ходе бесед с задержанными и на основе предоставленных администрацией СИЗО документов было установлено, что все посещенные лица прошли медицинский осмотр и по необходимости были направлены в больницу для оказания квалификационной помощи.

"Посещенные мной граждане в ходе разговоров не выразили претензий к сотрудникам администрации СИЗО. Также они не подтвердили применение к ним физического или психологического воздействия. Вместе с тем они высказали ряд просьб, которые после моего обращения к руководству заведения были выполнены", - отмечается в письме.

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Так, Зеври Абсеитову было разрешено использование медикаментов, переданных ему семьей. А просьбу Владимира Балуха об обеспечении приватности имеющегося в камере санузла, по словам Татьяны Москальковой, было оперативно удовлетворено работниками учреждения.

Кроме этого, в телефонном разговоре о состоянии здоровья Владимира Балуха омбудсмен РФ ранее сообщала, что "теперь это не полное голодание, а питание по специальной схеме".

Отмечается, что Москалькова проверила условия содержания и оказания необходимой медицинской помощи украинским политзаключенным Владимиру Балуху, Узаиру Абдуллаеву Энверу Мамутову, Рэмзи Меметову, Зеври Абсеитову, Рустему Абильтарову, Энверу Сейтосманову, Бекиру Дегерменджи, Асану Чапуху, Кязиму Аметову, Руслану Трубачу и Исмаилу Рамазанову.