После посещения российского омбудсмена в камере политзаключенного Балуха появилась занавеска

18 мая уполномоченная РФ по правам человека Татьяна Москалькова посетила украинского политзаключенного Владимира Балуха в СИЗО. После встречи в камере пленника появилась занавеска, отделяющая туалет от остального помещения.

Об этом сообщает "Крымская правозащитная группа".

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Известно, что русский омбудсмен спрашивала украинца о состоянии его здоровья и есть ли у Владимира жалобы.

По информации "Крымской правозащитной группы", после ее посещения в камере Владимира Балуха повесили занавеску, отделяющую туалет от остального помещения.

Добавим, недавно осужденный в аннексированном Крыму активист Владимир Балух написал письмо, в котором обратился к украинцам. В нем говорится о причинах голодовки, а также сложных испытаниях от российской оккупационной власти.

Напомним, украинского активиста Владимира Балуха ФСБ России задержала 8 декабря 2016 года. После аннексии полуострова на своем доме в селе Серебрянка он вывесил украинский флаг и табличку "улица Героев Небесной сотни" и отказался от российского паспорта.



Оккупационные власти обвинили его в хранении патронов и взрывчатки, которые якобы обнаружили у него во время одного из обысков. Мужчина неоднократно настаивал, что боеприпасы ему подбросили, чтобы отомстить за принципиальную проукраинскую позицию. 16 января в оккупированном Крыму активиста Владимира Балуха приговорили к 3 годам и 7 месяцам заключения в колонии-поселении.



19 марта он объявил бессрочную голодовку.