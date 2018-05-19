Джемилев просит Балуха и Сенцова "не убивать себя за решеткой"

Лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев хочет обратиться к украинским политзаключенным Кремля Владимиру Балуху и Олегу Сенцову с просьбой прекратить голодовку.

Об этом он заявил во время пребывания в Торонто, передает "Укринформ".

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Я не думаю, что следует убивать себя за решеткой. Они молодцы, что объявили голодовку и продержали её определенное время, ведь это мобилизировало общество. Однако пять дней назад я говорил с Балухом и сказал ему: "Я горжусь тобой, но ты должен выйти оттуда живым. Россия не та страна, в которой можно рассчитывать на гуманность". То же самое я хочу сказать и Сенцову,

– сказал Джемилев.

Он также отметил, что при отсутствии принудительного кормления у людей, которые объявили голодовку, "остаются считанные дни".

Напомним, 16 мая незаконно осужденный в России украинский режиссер Олег Сенцов заявил, что начинает голодовку. Такой шаг он объясняет требованием отпустить всех украинцев, находящихся в России и аннексированном Крыму.