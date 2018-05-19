Мы больше не одиноки, – Джемилев о важном моменте в крымскотатарской истории

Молчание международного сообщества в 1944-м году поощряло СССР на дальнейшие преступления и убийства миллионов людей.

Такое мнение высказал лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев говоря о депортации своего народа во времена Сталина, сообщает "Укринформ".

"Впрочем, сейчас ситуация изменилась и мы больше не одиноки", – добавил он.

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По словам Джемилева, несмотря на многие десятилетия, прошедшие со времени принудительной депортации крымскотатарского народа из Крыма, боль от полученных тогда душевных травм до сих пор не проходит.

По его убеждению, причина заключается не только в страшных цифрах потерь среди крымских татар, но и в том, что это была попытка уничтожения всего народа ради превращения Крыма на российскую землю.

Напомним, 18 мая Украина отмечает День борьбы за права крымскотатарского народа и чтит память жертв депортации крымских татар 1944 года.