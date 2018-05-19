Ми більше не самотні, – Джемілєв про важливий момент в кримськотатарській історії

Мовчання міжнародної спільноти у 1944-ому році заохочувало СРСР на подальші злочини та вбивства мільйонів людей.

Таку думку висловив лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв говорячи про депортацію свого народу у часи Сталіна, повідомляє "Укрінформ".

"Утім, нині ситуація змінилася і ми більше не самотні", – додав він.

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За словами Джемілєва, незважаючи на багато десятиліть, що минули з часу примусової депортації кримськотатарського народу з Криму, біль від отриманих тоді душевних травм досі не минає.

На його переконання, причина полягає не лише в страшних цифрах втрат серед кримських татар, а ще й в тому, що це була спроба знищення усього народу заради перетворення Криму на російську землю.

Нагадаємо, 18 травня Україна відзначає День боротьби за права кримськотатарського народу та вшановує пам'ять жертв депортації кримських татар 1944 року.