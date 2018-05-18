Ніколи не забудемо злочину радянського режиму, – Порошенко про депортацію кримських татар

Депортація кримськотатарського народу, яку влаштував Радянський Союз під час Другої світової війни у 1944 році стала злочином всього режиму.

Про це написав Президент України Петро Порошенко у своєму Twitter.

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Сьогодні весь світ згадує жахливі події 1944 року. Біль кримськотатарського народу – наш спільний біль. Ми ніколи не забудемо злочину радянського режиму,

– наголосив глава держави.

Також, український президент підкреслив, що дії Росії, яка у 2014 році анексувала Крим, не залишаться безнаказаними.

"Впевнений, що й сучасні злочинці понесуть покарання за окупацію Кримського півострова, і український Крим знову стане вільним", – додав Порошенко.

Сьогодні весь світ згадує жахливі події 1944 року. Біль кримськотатарського народу – наш спільний біль. Ми ніколи не забудемо злочину радянського режиму



Впевнений, що й сучасні злочинці понесуть покарання за окупацію Кримського півострова, і український Крим знову стане вільним pic.twitter.com/wq8xF2YJ8U — Петро Порошенко (@poroshenko) 18 мая 2018 г.

Нагадаємо, 18 травня Україна відзначає День боротьби за права кримськотатарського народу та вшановує пам'ять жертв депортації кримських татар 1944 року.