Ніколи не забудемо злочину радянського режиму, – Порошенко про депортацію кримських татар
Депортація кримськотатарського народу, яку влаштував Радянський Союз під час Другої світової війни у 1944 році стала злочином всього режиму.
Про це написав Президент України Петро Порошенко у своєму Twitter.
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Сьогодні весь світ згадує жахливі події 1944 року. Біль кримськотатарського народу – наш спільний біль. Ми ніколи не забудемо злочину радянського режиму,
– наголосив глава держави.
Також, український президент підкреслив, що дії Росії, яка у 2014 році анексувала Крим, не залишаться безнаказаними.
"Впевнений, що й сучасні злочинці понесуть покарання за окупацію Кримського півострова, і український Крим знову стане вільним", – додав Порошенко.
Нагадаємо, 18 травня Україна відзначає День боротьби за права кримськотатарського народу та вшановує пам'ять жертв депортації кримських татар 1944 року.