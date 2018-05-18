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КРИМСЬКИЙ МІСТ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2

Ніколи не забудемо злочину радянського режиму, – Порошенко про депортацію кримських татар

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Порошенко вшанував пам'ять жертв депортації кримських татар 1944 року
Порошенко вшанував пам'ять жертв депортації кримських татар 1944 року / Фото з відкритих джерел

Депортація кримськотатарського народу, яку влаштував Радянський Союз під час Другої світової війни у 1944 році стала злочином всього режиму.

Про це написав Президент України Петро Порошенко у своєму Twitter.

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Сьогодні весь світ згадує жахливі події 1944 року. Біль кримськотатарського народу – наш спільний біль. Ми ніколи не забудемо злочину радянського режиму,
– наголосив глава держави.

Також, український президент підкреслив, що дії Росії, яка у 2014 році анексувала Крим, не залишаться безнаказаними.

"Впевнений, що й сучасні злочинці понесуть покарання за окупацію Кримського півострова, і український Крим знову стане вільним", – додав Порошенко.

Нагадаємо, 18 травня Україна відзначає День боротьби за права кримськотатарського народу та вшановує пам'ять жертв депортації кримських татар 1944 року.

Теги: Новини України Новини Криму Анексія Криму Історія Петро Порошенко
Джерело: 24 Канал
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