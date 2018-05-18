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КРИМСЬКИЙ МІСТ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2

Депортація мала катастрофічні наслідки для кримських татар, – Гройсман

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Депортація мала катастрофічні наслідки для кримських татар, – Гройсман
Депортація мала катастрофічні наслідки для кримських татар, – Гройсман / radiosvoboda.org

Життя 191 тисячі кримських татар зруйнувала радянська влада під час депортації народу у 1944 році. 46% із них загинули під час примусового відселення.

Такі дані на своїй сторінці у Facebook оприлюднив очільник уряду Володимир Гройсман.

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Депортація мала катастрофічні наслідки для кримських татар. Протягом року до завершення війни від голоду, хвороб та виснаження загинуло понад 30 тисяч людей. Всього було примусово виселено з домівок близько 191 тисячі кримських татар,
– написав прем'єр.

У День пам'яті жертв депортації кримських татар Гройсман підкреслив, в яких жорстоких умовах відбувалася депортація.

"2 днів людей звозять машинами до залізничних станцій Бахчисарая, Джанкоя та Сімферополя, зганяють у 67 ешелонів для худоби та везуть далеко на схід. За офіційною радянською статистикою тільки в дорозі загинуло близько 200 осіб", – зазначив глава Кабміну.

Причиною депортації стало те, що радянська влада звинуватила кримських татар у масовому дезертирстві з лав Червоної армії, хоча жодних доказів "масового дезертирства" насправдіне існує.

 

Теги: Новини України Новини політики Анексія Криму Новини Криму Володимир Гройсман
Джерело: 24 Канал
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