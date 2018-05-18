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Депортация была катастрофические последствия для крымских татар, – Гройсман

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Депортация была катастрофические последствия для крымских татар, – Гройсман
Депортация была катастрофические последствия для крымских татар, – Гройсман / radiosvoboda.org

Жизнь 191 тысячи крымских татар разрушила советская власть во время депортации народа в 1944 году. 46% из них погибли во время принудительного отселения.

Такие данные на своей странице в Facebook обнародовал глава правительства Владимир Гройсман.

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Депортация имела катастрофические последствия для крымских татар. В течение года до завершения войны от голода, болезней и истощения погибло более 30 тысяч человек. Всего были принудительно выселены из домов около 191 тысячи крымских татар,
– написал премьер.

В День памяти жертв депортации крымских татар Гройсман подчеркнул, в каких жестоких условиях происходила депортация.

"2 дня людей свозят машинами до железнодорожных станций Бахчисарая, Джанкоя и Симферополя, сгоняют в 67 эшелонов для скота и везут далеко на восток. По официальной советской статистике только в дороге погибло около 200 человек", – отметил глава Кабмина.

Причиной депортации стало то, что советская власть обвинила крымских татар в массовом дезертирстве из рядов Красной армии, хотя никаких доказательств "массового дезертирства" в действительности не существует.

 

Теги: Новости Украины Новости политики Новости Крыма Аннексия Крыма Владимир Гройсман
Источник: 24 Канал
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