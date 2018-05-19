Джемілєв просить Балуха і Сенцова "не вбивати себе за гратами"

Лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв хоче звернутися до українських політв'язнів Кремля Володимира Балуха і Олега Сенцова із проханням припинити голодування.

Про це він заявив під час перебування в Торонто, передає "Укрінформ".

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Я не думаю, що слід вбивати себе за гратами. Вони молодці, що оголосили голодування та протримали його певний час, адже це мобілізувало суспільство. Однак п’ять днів тому я говорив із Балухом і сказав йому: "Я пишаюся тобою, але ти мусиш вийти звідти живим. Росія не та країна, в якій можна розраховувати на гуманність". Те саме я хочу сказати й Сенцову,

– сказав Джемілєв.

Він також зазначив, що за умови відсутності примусового годування у людей, які оголосили голодування, "залишаються лічені дні".

Нагадаємо, 16 травня незаконно засуджений у Росії український режисер Олег Сенцов заявив, що розпочинає голодування. Такий крок він пояснює вимогою відпустити всіх українців, утримуваних у Росії та анексованому Криму.

