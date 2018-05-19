Після відвідин російського омбудсмена у камері політв'язня Балуха з'явилася фіранка

18 травня уповноважена РФ з прав людини Тетяна Москалькова відвідала українського політв'язня Володимира Балуха у СІЗО. Після зустрічі в камері бранця з'явилася фіранка, що відокремлює туалет від решти приміщення.

Про це повідомляє "Кримська правозахисна група".

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Відомо, що російська омбудсмен питала українця про стан його здоров'я та чи є у Володимира скарги. За інформацією Кримської правозахисної групи, після її відвідин у камері Володимира Балуха розмістили фіранку, яка відокремлює туалет від решти приміщення.

Додамо, нещодавно засуджений в анексованому Криму активіст Володимир Балух написав листа, у якому звернувся до українців. У ньому йдеться про причини голодування, а також складні випробування від російської окупаційної влади.

Нагадаємо, українського активіста Володимира Балуха ФСБ Росії затримала 8 грудня 2016 року. Після анексії півострова на своєму будинку у селі Серебрянка він вивісив український прапор та табличку "вулиця Героїв Небесної сотні" та відмовився від російського паспорта.



Окупаційна влада звинуватила його у зберіганні набоїв та вибухівки, які нібито виявили у нього під час одного з обшуків. Чоловік неодноразово наполягав, що боєприпаси йому підкинули, щоб помститись за принципову проукраїнську позицію. 16 січня в окупованому Криму активіста Володимира Балуха засудили до 3 років і 7 місяців ув'язнення у колонії-поселенні.



19 березня він оголосив безстрокове голодування.