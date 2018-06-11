Политзаключенного Балуха помещали в камеру-"карандаш", – правозащитники

Украинского политзаключенного Владимира Балуха помещали в одиночную узкую камеру, в которой можно только стоять или сидеть. Мужчина пробыл там два часа.

Об этом на странице в Facebook информирует "Крымская правозащитная группа".

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Украинского политзаключенного Владимира Балуха вчера, 10 июня, после того, как привезли в СИЗО Симферополя, поместили в "карандаш" (узкая камера, в которой можно только стоять или сидеть) и продержали там около двух часов. У украинца без дополнительных объяснений взяли отпечаток пальца правой руки,

– говорится в сообщении.

Правозащитники добавляют, что в душном помещении Владимир почувствовал сильную головную и сердечную боль.

"Когда Балуха привели в его камеру, он обнаружил, что из нее пропал телевизор, о наличии которого сообщает в своем официальном ответе украинскому омбудсмену российский омбудсмен Татьяна Москалькова", – отмечают в "Крымской правозащитной группе".

К слову, по ее информации, Владимир Балух находится в двухместной камере площадью 10,5 квадратных метров, оборудованной согласно установленным стандартам, в которой есть телевизор и бак для питьевой воды. Кроме этого, Москалькова писала, что вместе с Владимиром Балухом в камере находится еще один человек.

Однако, на самом деле Балух в находится в камере один, сокамерника у него нет, а телевизор был единственным источником информации.

Правозащитники расценивают ситуацию, как необоснованную изоляцию украинца от внешнего мира с целью усилить на него дополнительное давление.

В чем обвинили Владимира Балуха?

8 декабря 2016 года в оккупированном Крыму украинского активиста Владимира Балуха задержала ФСБ России. Все потому, что после аннексии полуострова Балух на своем доме в селе Серебрянка вывесил украинский флаг и табличку "улица Героев Небесной сотни", а также отказался от российского паспорта. Оккупационная власть Крыма обвинила Балуха в хранении боеприпасов и взрывчатки, которые якобы обнаружили у него во время одного из обысков. Мужчина неоднократно настаивал, что боеприпасы ему подбросили, чтобы отомстить за проукраинскую позицию. 16 января 2018 года Балуха приговорили к 3 годам и 7 месяцам заключения в колонии-поселении. 19 марта 2018 года политзаключенный объявил бессрочную голодовку.