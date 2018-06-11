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Політв'язня Балуха поміщали у камеру-"олівець", – правозахисники

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Балуху в камері стало зле: розболілися голова та серце
Балуху в камері стало зле: розболілися голова та серце / izvestia.kiev.ua

Українського політв'язня Володимира Балуха поміщали до одиночної вузької камери, в якій можна лише стояти або сидіти. Чоловік пробув там дві години.

Про це на сторінці у Facebook інформує "Кримська правозахисна група".

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Українського політв'язня Володимира Балуха вчора, 10 червня, після того, як привезли в СІЗО Сімферополя, помістили в "олівець" (вузька камера, в якій можна тільки стояти або сидіти) і протримали там близько двох годин. В українця без додаткових пояснень взяли відбиток пальця правої руки,
– йдеться у повідомленні.

Правозахисники додають, що в задушливому приміщенні Володимир відчув сильний головний і серцевий біль.

"Коли Балуха привели в його камеру, він виявив, що з неї зник телевізор, про наявність якого повідомляє у своїй офіційній відповіді українському омбудсмену російський омбудсмен Тетяна Москалькова", – зазначають у "Кримській правозахисній групі".

До слова, за її інформацією, Володимир Балух перебуває у двомісній камері площею 10,5 квадратних метрів, обладнаній відповідно до встановлених стандартів, у якій є телевізор і бак для питної води. Окрім цього, Москалькова писала, що разом із Володимиром Балухом в камері перебуває ще одна людина.

Проте, насправді Балух в перебуває в камері один, співкамерника у нього немає, а телевізор був єдиним джерелом інформації.

Правозахисики розцінюють ситуацію, як необгрунтовану ізоляцію українця від зовнішнього світу з метою посилити на нього додатковий тиск.

У чому звинуватили Володимира Балуха?8 грудня 2016 року в окупованому Криму українського активіста Володимира Балуха затримала ФСБ Росії. Усе тому, що після анексії півострова Балух на своєму будинку в селі Серебрянка вивісив український прапор та табличку "вулиця Героїв Небесної сотні", а також відмовився від російського паспорта.

Окупаційна влада Криму звинуватила Балуха у зберіганні набоїв та вибухівки, які нібито виявили у нього під час одного з обшуків. Чоловік неодноразово наполягав, що боєприпаси йому підкинули, щоб помститись за проукраїнську позицію. 16 січня 2018 року Балуха засудили до 3 років і 7 місяців ув'язнення у колонії-поселенні. 19 березня 2018 року політв’язень оголосив безстрокове голодування.

Теги: Новини політики Новини України Українці в полоні РФ Сімферополь заручники Анексія Криму СІЗО
Джерело: 24 канал
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