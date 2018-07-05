Засуджений Балух написав українцям емоційного листа: повний текст

Незаконно засуджений в окупованому Криму український активіст Володимир Балух після винесення йому вироку написав лист-звернення до українського народу. У листі політв’язень подякував усіх за підтримку та розкритикував російський режим.

Лист Балуха на своїй сторінці у Facebook опублікувала Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.

24 канал повідомляв, що 5 липня в окупованому Криму підконтрольний Росії суд засудив Володимира Балуха до 5 років колонії загального режиму і штрафу у розмірі 10 тисяч рублів, визнавши винним у нібито побитті начальника ізолятора тимчасового тримання.

МЗС України висловило свій протест Росії у зв'язку з вироком Балуху.

Володимире, Ви – борець! Ваша боротьба – приклад для всіх нас, як потрібно боротися за ствердження незалежності України. І як потрібно ставитися до ворога, який веде війну проти нашої держави. Ваші слова надихають нас на подальшу боротьбу за Вас та за всіх інших бранців Кремля. Ваше серце б’ється в серці Українського всесвіту, й наші серця теж б’ються в унісон за правду і за свободу!,

– мовиться у повідомленні Денісової.

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Наводимо повний текст листа Володимира Балуха:

"Велике спасибі всім за Ваші листи і молитви, за Вашу підтримку мене особисто, моєї матері, моєї сім'ї! Ваше щире співчуття в моєму житті – це неоціненний скарб, дарований Богом чомусь саме мені. Я безмежно вдячний Богу, батькам і своєму народу за те, що від народження маю душу, розшиту червоно-чорними барвінками дбайливими руками рідної матері!

Дякую за любов, в якій я все життя купаюся, за генетичний код, що дарує здатність бачити справжню красу, цінувати її, співати їй чарівною мовою і розуміти, що справжність її замішана виключно на честі, гідності і правді.

А правда в тому, що на Майдані від рук адептів Кремля загинули герої, яким народ дав ім'я "Небесна Сотня". Правда в тому, що наш прапор символізує гідне господарювання на дарованій Богом нам землі і непереборне прагнення до пізнання Всесвіту.

Правда в тому, що розлючений незламністю українців хижий Кремль поспішив відчикрижити від тіла України хоч скільки встигне земель, щоб послабити її і вкотре принизити в очах світу.

Правда в тому, що його (Кремля) влада на тимчасово окупованих територіях, як і на території 1/7 частини суші в цілому, тримається на тотальній брехливій пропаганді і залякуванні, і жорсткій розправі з незгідними...

Правда і в тому, що більше за постріли гармат і пуски балістичних ракет патологічно брехливий кремлівський режим боїться одного слова правди. Фарс, розігнаний зрадниками України, укупі з посіпаками Кремля, з моєю, вже третьою за останні 2,5 року, судимістю це безперечно доводить.

Створювана московитськими пропагандистами картинка загальної благодаті розсипається, коли є розуміння, яким чином вона малюється. Сотні тисяч кримчан змушують мовчати і чекати кращих часів, показово караючи тих, хто не здатний погодитися на приниження.

Моєю подякою вам за українськість нехай стане задокументована і завірена печатками правда про методи, якими окупанти розправляються з громадянами України в Криму. Сподіваюся, що цей аргумент у дискусіях зі світом допоможе Україні більш гідно протистояти черговому посяганню на її незалежність...

А завершити дозвольте цитатою з книги глибоко шанованої мною пані Ліни Костенко "Записки українського самашедшого": "Не з нашим розумом осягнути, як виглядає Бог. Я тільки знаю, що Той, хто запустив моє серце, Той запустив і Всесвіт".

Моє серце б'ється в серці Української Всесвіту... Крим – це Україна! Слава Україні! Щиро Ваш, В. Балух".