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Суд окупованого Криму виніс вирок політв'язню Балуху

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Володимира Балуха засудили до 5 років ув'язнення
Володимира Балуха засудили до 5 років ув'язнення

Незаконний "Раздольненський районний суд" окупованого Криму визнав українського політв’язня Володимира Балуха винним у нібито побитті начальника ізолятора тимчасового тримання. Так, Балуха засуджено до 5 років ув’язнення та штрафу у розмірі 10 тисяч рублів.

Про це повідомляє "Громадське".

Відповідне рішення "суддя" ухвалив з урахуванням попереднього вироку за нібито зберігання боєприпасів, яким Балуха було засуджено до 3 років та 7 місяців позбавлення волі та штрафу у розмірі 10 тисяч рублів.

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У чому звинуватили Володимира Балуха? 8 грудня 2016 року в окупованому Криму українського активіста Володимира Балуха затримала ФСБ Росії. Після анексії півострова Балух на своєму будинку в селі Серебрянка вивісив український прапор та табличку "вулиця Героїв Небесної сотні", а також відмовився від російського паспорта.

Окупанти звинуватила Балуха у зберіганні набоїв та вибухівки, які нібито виявили у нього під час одного з обшуків. Чоловік неодноразово наполягав, що боєприпаси йому підкинули, щоб помститись за проукраїнську позицію.

16 січня 2018 року Балуха засудили до 3 років і 7 місяців ув'язнення у колонії-поселенні. 19 березня 2018 року політв’язень оголосив безстрокове голодування, а 22 червня – сухе голодування.

Теги: Новини Росії Новини України Українці в полоні РФ заручники Новини Криму
Джерело: 24 Канал
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