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"Да введіть ви статтю за ненависть до режиму, який узурпував владу": Балух виголосив слово

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Під час засідання, український політв'язень Володимир Балух, якому прокурор просить 4 роки ув'язнення, виголосив слово і запевнив, що рано чи пізно, виграє всі суди.

Вирок незаконно затриманому активісту суд окупованого Криму оголосить за два дні.

Читайте також: Політв'язень Володимир Балух оголосив сухе голодування

Прокурор просить 4 роки колонії загального режиму за ніби-то побиття Балухом начальника ізолятора. А з урахуванням першої кримінальної справи – 6 років колонії загального режиму і штраф на суму 10 тисяч рублів.

Нагадаємо, Балух дотримується сухого голодування вже другий тиждень. Його адвокат зазначила, що він почуває себе добре. А напередодні, під час засідання, Володимир Балух виголосив слово. 

Я б написав явну з повинною. Да введіть ви статтю за ненависть до системи, режиму, який узурпував владу. Напишу щиросердечне зізнання. Так, ненавиджу. Так, вважаю такою ганьбою для народу, який терпить над собою те, що відбувається,
– сказав Володимир Балух.

Відеокоментар Володимира Балуха

Нагадаємо, напередодні Володимир Балух, якого незаконно кинули за ґрати в окупованому Криму, написав листа Президентові України Петру Порошенку, у якому застерігає Україну від скочування до "дзеркальної" відповіді на дії агресора.

Теги: Новини України Українці в полоні РФ Анексія Криму Судді
Джерело: 24 канал
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