"Да введіть ви статтю за ненависть до режиму, який узурпував владу": Балух виголосив слово

"Да введіть ви статтю за ненависть до режиму, який узурпував владу": Балух виголосив слово166 Читать новость на русском
Під час засідання, український політв'язень Володимир Балух, якому прокурор просить 4 роки ув'язнення, виголосив слово і запевнив, що рано чи пізно, виграє всі суди.
Вирок незаконно затриманому активісту суд окупованого Криму оголосить за два дні.
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Прокурор просить 4 роки колонії загального режиму за ніби-то побиття Балухом начальника ізолятора. А з урахуванням першої кримінальної справи – 6 років колонії загального режиму і штраф на суму 10 тисяч рублів.
Нагадаємо, Балух дотримується сухого голодування вже другий тиждень. Його адвокат зазначила, що він почуває себе добре. А напередодні, під час засідання, Володимир Балух виголосив слово.
Я б написав явну з повинною. Да введіть ви статтю за ненависть до системи, режиму, який узурпував владу. Напишу щиросердечне зізнання. Так, ненавиджу. Так, вважаю такою ганьбою для народу, який терпить над собою те, що відбувається,
– сказав Володимир Балух.
Відеокоментар Володимира Балуха
Нагадаємо, напередодні Володимир Балух, якого незаконно кинули за ґрати в окупованому Криму, написав листа Президентові України Петру Порошенку, у якому застерігає Україну від скочування до "дзеркальної" відповіді на дії агресора.