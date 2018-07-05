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Суд оккупированного Крыма вынес приговор политзаключенному Балуху

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Владимира Балуха приговорили к 5 годам заключения
Владимира Балуха приговорили к 5 годам заключения

Незаконный "Раздольненский районный суд" оккупированного Крыма признал украинского политзаключенного Владимира Балуха виновным в якобы избиении начальника изолятора временного содержания. Так, Балух приговорен к 5 годам заключения и штрафу в размере 10 тысяч рублей.

Об этом сообщает "Громадское".

Соответствующее решение "судья" принял с учетом предыдущего приговора за якобы хранение боеприпасов, которым Балух был приговорен к 3 годам и 7 месяцам лишения свободы и штрафу в размере 10 тысяч рублей.

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В чем обвинили Владимира Балуха? 8 декабря 2016 года в оккупированном Крыму украинского активиста Владимира Балуха задержала ФСБ России. После аннексии полуострова Балух на своем доме в селе Серебрянка вывесил украинский флаг и табличку "улица Героев Небесной Сотни", а также отказался от российского паспорта.

Оккупанты обвинил Балуха в хранении боеприпасов и взрывчатки, которые якобы обнаружили у него во время одного из обысков. Мужчина неоднократно настаивал, что боеприпасы ему подбросили, чтобы отомстить за проукраинскую позицию.

16 января 2018 года Балуха приговорили к 3 годам и 7 месяцам заключения в колонии-поселении. 19 марта 2018 года политзаключенный объявил бессрочную голодовку, а 22 июня – сухую голодовку.

Теги: Новости России Новости Украины Украинцы в плену РФ заложники Новости Крыма
Источник: 24 Канал
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