"Нечуваний цинізм": Порошенко прокоментував вирок Балуху

Президент України Петро Порошенко назвав розправою "судовий вирок", винесений окупантами у Криму українському політв'язню Володимиру Балуху.

Про це Порошенко написав на своїй сторінці у Facebook.

24 канал повідомляв, що 5 липня в окупованому Криму підконтрольний Росії суд засудив Володимира Балуха до 5 років колонії загального режиму і штрафу у розмірі 10 тисяч рублів, визнавши винним у нібито побитті начальника ізолятора тимчасового тримання.

Міністерство закордонних справ України висловило свій протест Росії у зв'язку з вироком Балуху.

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Більше за постріли гармат і пуски балістичних ракет патологічно брехливий кремлівський режим боїться одного слова – "Правда", – так написав Володмир Балух, засуджений сьогодні ще до 5 років ув’язнення. Розправа – лише так можна назвати черговий "вирок", оголошений сьогодні українському патріоту,

– мовиться у дописі Порошенка.

"Людину, яка підняла над власним будинком український прапор, за цей вчинок методично знищують. Нечуваний цинізм та абсурдність цього судилища очевидна всім. Україна продовжить боротися за кожного заручника", – наголосив президент.

У чому звинуватили Володимира Балуха? 8 грудня 2016 року в окупованому Криму українського активіста Володимира Балуха затримала ФСБ Росії. Після анексії півострова Балух на своєму будинку в селі Серебрянка вивісив український прапор та табличку "вулиця Героїв Небесної сотні", а також відмовився від російського паспорта.



Окупанти звинуватила Балуха у зберіганні набоїв та вибухівки, які нібито виявили у нього під час одного з обшуків. Чоловік неодноразово наполягав, що боєприпаси йому підкинули, щоб помститись за проукраїнську позицію.



16 січня 2018 року Балуха засудили до 3 років і 7 місяців ув'язнення у колонії-поселенні. 19 березня 2018 року політв’язень оголосив безстрокове голодування, а 22 червня – сухе голодування.