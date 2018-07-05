Україна обурено зреагувала на вирок політв’язню Балуху

Міністерство закордонних справ України висловило свій протест у зв'язку з вироком затриманому в окупованому Криму українському активісту Володимиру Балуху.

Про це у своєму Twitter-акаунті написала речниця МЗС України Мар’яна Беца.

24 канал повідомляв, що 5 липня в окупованому Криму підконтрольний Росії "Роздольненський районний суд" засудив Володимира Балуха до 5 років колонії загального режиму і штрафу у розмірі 10 тисяч рублів.

Розправа окупанта. 5 років за патріотизм. Абсолютно свавільний і незаконний "вирок" В. Балуху. Висловлюємо протест РФ,

– мовиться у повідомленні Беци.

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