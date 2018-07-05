Украина возмущенно отреагировала на приговор политзаключенному Балуху
Министерство иностранных дел Украины выразило свой протест в связи с приговором задержанному в оккупированном Крыму украинскому активисту Владимиру Балуху.
Об этом в своем Twitter-аккаунте написала спикер МИД Украины Марьяна Беца.
24 канал сообщал, что 5 июля в оккупированном Крыму подконтрольный России "Раздольненский районный суд" приговорил Владимира Балуха к 5 годам колонии общего режима и штрафу в размере 10 тысяч рублей.
Расправа оккупанта. 5 лет за патриотизм. Абсолютно своевольный и незаконный "приговор". Балуху. Выражаем протест РФ,
– говорится в сообщении Бецы.
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Источник: 24 канал
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