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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Украина возмущенно отреагировала на приговор политзаключенному Балуху

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МИД Украины выразил протест из-за приговора Балуху
МИД Украины выразил протест из-за приговора Балуху / Коллаж 24 канал

Министерство иностранных дел Украины выразило свой протест в связи с приговором задержанному в оккупированном Крыму украинскому активисту Владимиру Балуху.

Об этом в своем Twitter-аккаунте написала спикер МИД Украины Марьяна Беца.

24 канал сообщал, что 5 июля в оккупированном Крыму подконтрольный России "Раздольненский районный суд" приговорил Владимира Балуха к 5 годам колонии общего режима и штрафу в размере 10 тысяч рублей.

Расправа оккупанта. 5 лет за патриотизм. Абсолютно своевольный и незаконный "приговор". Балуху. Выражаем протест РФ,
– говорится в сообщении Бецы.

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Теги: Новости политики Новости Украины Новости России Украинцы в плену РФ заложники Новости Крыма МИД Украины
Источник: 24 канал
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