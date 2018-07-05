Украина возмущенно отреагировала на приговор политзаключенному Балуху

Министерство иностранных дел Украины выразило свой протест в связи с приговором задержанному в оккупированном Крыму украинскому активисту Владимиру Балуху.

Об этом в своем Twitter-аккаунте написала спикер МИД Украины Марьяна Беца.

24 канал сообщал, что 5 июля в оккупированном Крыму подконтрольный России "Раздольненский районный суд" приговорил Владимира Балуха к 5 годам колонии общего режима и штрафу в размере 10 тысяч рублей.

Расправа оккупанта. 5 лет за патриотизм. Абсолютно своевольный и незаконный "приговор". Балуху. Выражаем протест РФ,

– говорится в сообщении Бецы.

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