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"Неслыханный цинизм" Порошенко прокомментировал приговор Балуху

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Порошенко осудил приговор Балуху
Порошенко осудил приговор Балуху / Фото из свободных сетей

Президент Украины Петр Порошенко назвал расправой "судебный приговор", вынесенный оккупантами в Крыму украинскому политзаключенному Владимиру Балуху.

Об этом Порошенко написал на своей странице в Facebook.

24 канал сообщал, что 5 июля в оккупированном Крыму подконтрольный России суд приговорил Владимира Балуха к 5 годам колонии общего режима и штрафу в размере 10 тысяч рублей, признав виновным в якобы избиении начальника изолятора временного содержания.

Министерство иностранных дел Украины выразило свой протест России в связи с приговором Балуху.

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Больше выстрелов пушек и пусков баллистических ракет патологически лживый кремлевский режим боится одного слова – "Правда", – так написал Владимир Балух, приговоренный сегодня еще к 5 годам заключения. Расправа – только так можно назвать очередной "приговор", объявленный сегодня украинскому патриоту,
– говорится в заметке Порошенко.

"Человека, который поднял над собственным домом украинский флаг, за этот поступок методично уничтожают. Неслыханный цинизм и абсурдность этого судилища очевидна всем. Украина продолжит бороться за каждого заложника", – подчеркнул президент.

В чем обвинили Владимира Балуха? 8 декабря 2016 года в оккупированном Крыму украинского активиста Владимира Балуха задержала ФСБ России. После аннексии полуострова Балух на своем доме в селе Серебрянка вывесил украинский флаг и табличку "улица Героев Небесной сотни", а также отказался от российского паспорта.

Оккупанты обвинили Балуха в хранении патронов и взрывчатки, которые якобы обнаружили у него во время одного из обысков. Мужчина неоднократно настаивал, что боеприпасы ему подбросили, чтобы отомстить за проукраинскую позицию.

16 января 2018 года Балуха приговорили к 3 годам и 7 месяцам заключения в колонии-поселении. 19 марта 2018 года политзаключенный объявил бессрочную голодовку, а 22 июня – сухую голодовку.

Теги: Новости Украины заложники Украинцы в плену РФ Новости политики Петр Порошенко Новости Крыма
Источник: 24 канал
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