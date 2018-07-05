Осужденный Балух написал украинцам эмоциональное письмо: полный текст

Незаконно осужденный в оккупированном Крыму украинский активист Владимир Балух после вынесения ему приговора написал письмо-обращение к украинскому народу. В письме политзаключенный поблагодарил всех за поддержку и раскритиковал российский режим.

Письмо Балуха на своей странице в Facebook опубликовала Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

24 канал сообщал, что 5 июля в оккупированном Крыму подконтрольный России суд приговорил Владимира Балуха к 5 годам колонии общего режима и штрафа в размере 10 тысяч рублей, признав виновным в якобы избиении начальника изолятора временного содержания.

МИД Украины выразил протест России в связи с приговором Балуху.

Владимир, Вы – борец! Ваша борьба – пример для всех нас, как нужно бороться за утверждение независимости Украины. И как нужно относиться к врагу, который ведет войну против нашего государства. Ваши слова вдохновляют нас на дальнейшую борьбу за Вас и за всех остальных пленников Кремля. Ваше сердце бьется в сердце Украинского вселенной, и наши сердца тоже бьются в унисон за правду и за свободу!

– говорится в сообщении Денисовой.

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Приводим полный текст письма Владимира Балуха:

"Большое спасибо всем за Ваши письма и молитвы, за Вашу поддержку меня лично, моей матери, моей семьи! Ваше искреннее сочувствие в моей жизни – это бесценный клад, дарованный Богом почему-то именно мне. Я безгранично благодарен Богу, родителям и своему народу за то, что от рождения имею душу, расшитую красно-черными узорами заботливыми руками родной матери!

Спасибо за любовь, в которой я всю жизнь купаюсь, за генетический код, что дарит способность видеть истинную красоту, ценить ее, петь ей волшебным языком и понимать, что подлинность ее замешана исключительно на чести, достоинстве и правде.

А правда в том, что на Майдане от рук адептов Кремля погибли герои, которым народ дал имя "Небесная Сотня". Правда в том, что наш флаг символизирует достойное хозяйствование на дарованых Богом нам землях и непреодолимое стремление к познанию Вселенной.

Правда в том, что разъяренный несокрушимостью украинцев хищный Кремль поспешил отчекрыжить от тела Украины хоть сколько успеет земель, чтобы ослабить ее и в очередной раз унизить в глазах мира.

Правда в том, что его (Кремля) власть на временно оккупированных территориях, как и на территории 1/7 части суши в целом, держится на тотальной лживой пропаганде и запугивании, и жесткой расправе с несогласными...

Правда и в том, что больше выстрелов пушек и пусков баллистических ракет патологически лживый кремлевский режим боится одного слова правды. Фарс, разогнанный предателями Украины, вкупе с прихвостнями Кремля, с моей, уже третьей за последние 2,5 года, судимостью это бесспорно доказывает.

Создаваемая московитскими пропагандистами картинка всеобщей благодати рассыпается, когда есть понимание, каким образом она рисуется. Сотни тысяч крымчан заставляют молчать и ждать лучших времен, показательно наказывая тех, кто не способен согласиться на унижения.

Моей благодарностью вам за украинскость пусть станет задокументированная и заверенная печатями правда о методах, которыми оккупанты расправляются с гражданами Украины в Крыму. Надеюсь, что этот аргумент в дискуссиях с миром поможет Украине более достойно противостоять очередному посягательству на ее независимость...

А закончить позвольте цитатой из книги глубоко уважаемой мной госпожи Лины Костенко "Записки украинского сумасшедшего": "Не с нашим разумом постичь, как выглядит Бог. Я только знаю, что Тот, кто запустил мое сердце, Тот запустил и Вселенную".

Мое сердце бьется в сердце Украинской Вселенной... Крым – это Украина! Слава Украине! Искренне Ваш, Балух".