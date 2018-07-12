Сенцов написав листа лідеру "Бумбоксу"

Політв’язень Олег Сенцов написав листа лідеру групи "Бумбокс" Андрію Хливнюку та висловив сподівання, що коли-небудь зустрінеться з музикантом.

Лист музикант опублікував у Facebook.

За словами Хливнюка, лист від Сенцова він отримав 10 липня. Режисера музикант назвав людино, яка "просто зараз бореться за правду, ціною свого здоров'я, волі і самого життя".

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Я пишаюсь тим, що живу з тобою, брате, в один час! Буду намагатись робити все можливе і не можливе для того, щоб ти і всі наші опинились на волі. Побачимось!

– написав Хливнюк.

У листі Сенцов написав, що знає про активність Хливнюка у його бік – про музику до білоруського спектаклю та інше.

Також режисер розповів, що є давнім шанувальником "Бумбоксу" і нещодавно чув пісню "Вахтерам".

Тут нещодавно ввімкнули "Вахтерам", так що отримав три хвилини незрівнянного задоволення та єднання з Батьківщиною,

– написав Сенцов.