18:07
12 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
21°C
27°C 16°C
  • п'ятниця
    25°C 18°C
  • субота
    22°C 16°C
  • неділя
    24°C 16°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Брежнєвські брови у Путіна. Безцінний Шнуров
Вєсті Кремля
20:58, 11 липня
Вєсті.UA. Тренд хорватських футболістів. Пристрасті з "Інтером"
Вєсті.UA
20:13, 11 липня
Один король та мільйони підданих: як українці стали заручниками Ріната Ахметова
ЦРУ
09:00, 11 липня
Депутатська шизофренія: чому нардепи хочуть "вбити" інтернет в Україні
Підсумки дна
11:00, 10 липня
Згадати Все. Винахідливість як спосіб вижити
Згадати все
22:08, 10 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини України

Сенцов написав листа лідеру "Бумбоксу"

784 Читать новость на русском
Лист Сенцова
Лист Сенцова

Політв’язень Олег Сенцов написав листа лідеру групи "Бумбокс" Андрію Хливнюку та висловив сподівання, що коли-небудь зустрінеться з музикантом.

Лист музикант опублікував у Facebook.

За словами Хливнюка, лист від Сенцова він отримав 10 липня. Режисера музикант назвав людино, яка "просто зараз бореться за правду, ціною свого здоров'я, волі і самого життя".

Читайте також: Сенцов вже досяг того, за що боровся, – Джемілєв

Я пишаюсь тим, що живу з тобою, брате, в один час! Буду намагатись робити все можливе і не можливе для того, щоб ти і всі наші опинились на волі. Побачимось!
– написав Хливнюк.

У листі Сенцов написав, що знає про активність Хливнюка у його бік – про музику до білоруського спектаклю та інше.

Також режисер розповів, що є давнім шанувальником "Бумбоксу" і нещодавно чув пісню "Вахтерам".

Тут нещодавно ввімкнули "Вахтерам", так що отримав три хвилини незрівнянного задоволення та єднання з Батьківщиною,
– написав Сенцов.

 

Теги: Новини України Олег Сенцов Бумбокс
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Чому за напад на "кіборга" дали умовний строк, а за розірваний портрет Порошенка реальний термін
сьогодні, 18:00 Чому за напад на "кіборга" дали умовний строк, а за розірваний портрет Порошенка реальний термін
Дмитро Гнап 52
Єдине, що важливо: флешмоб був не про Віду і Вукоєвича, він був за Україну
сьогодні, 17:02 Єдине, що важливо: флешмоб був не про Віду і Вукоєвича, він був за Україну
Блог Соцмережі 575
Пивний безвіз – 10 слів які треба знати, щоб вибрати пиво у Європі
10 липня, 19:00 Пивний безвіз – 10 слів які треба знати, щоб вибрати пиво у Європі
1553
Як вивести 16 видів плям
сьогодні, 16:00 Як вивести 16 видів плям
Як і коли їсти кавуни та дині, щоб не отруїтися
сьогодні, 16:00 Як і коли їсти кавуни та дині, щоб не отруїтися
12813
Вихідні дні-2018: календар свят в Україні
 27 червня , 14:37
Як отримати біометричний закордонний паспорт: процедура, ціни, нюанси
 4 червня , 14:02
В Україну сунуть люті морози, синоптики прогнозують до -20
 20 лютого , 19:56
Раптова смерть режисера Леоніда Кантера: з'явилась інформація про час і місце поховання
5 червня , 18:11
Ситуація є вкрай складною, – Юринець прокоментувала польський закон про "заборону бандерівської ідеології"
 1 лютого , 12:57
Як зберегти овочі свіжими у холодильнику
 9 липня , 13:00
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук