Сенцов написал письмо лидеру "Бумбокса"
Политзаключенный Олег Сенцов написал письмо лидеру группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк и выразил надежду, что когда-нибудь встретится с музыкантом.
Письмо музыкант опубликовал в Facebook.
По словам Хлывнюка, письмо от Сенцова он получил 10 июля. Режиссера музыкант назвал человеком, который "прямо сейчас борется за правду, ценой своего здоровья, свободы и самой жизни".
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Я горжусь тем, что живу с тобой, брат, в одно время! Буду пытаться делать все возможное и не возможное для того, чтобы ты и все наши оказались на свободе. Увидимся!
– написал Хлывнюк.
В письме Сенцов написал, что знает об активности Хлывнюка в его сторону – о музыке к белорусскому спектаклю и прочее.
Также режиссер рассказал, что является давним поклонником "Бумбокса" и недавно слышал песню "Вахтерам".
Здесь недавно включили "Вахтерам", так что получил три минуты несравнимого удовольствия и единения с Родиной,
– написал Сенцов.